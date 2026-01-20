10.001 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Realme P4 Power 5G hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Realme P4 Power 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Çok yakında tanıtılacak akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hıız dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Realme P4 Power 5G Tanıtım Tarihi

Realme P4 Power 5G, 29 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Hindistan'da satışa sunulacak telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği belli değil. Akıllı telefon turuncu, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

Realme P4 Power 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya Kapasitesi: 10.001 mAh

10.001 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 İşlemci: Dimensity 7400

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek'in MediaTek Dimensity 7400 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme P4x'te ise sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek P4 Power 5G'nin ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak.

P4 Power 5G, 10.001 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, P4 Power 5G'nin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. akıllı telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Realme P4x'te ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.