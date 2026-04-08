iQOO'dan Soğutma Fanlı Amiral Gemisi Geliyor! Oyunlarda Isınmayacak

iQOO 15 serisine yeni modeller gelmeye devam ediyor. Şubat ayında iQOO 15 Ultra modelini piyasaya süren Çinli marka aradan çok zaman geçmeden şimdi de 15T isimli yeni bir model üzerinde mesaisine başladı. İşte merak edilen detaylar!

iQOO 15T Soğutma Fanına Sahip Olacak

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, iQOO 15T modeliyle ilgili ilk ayrıntıları paylaştı. Buna göre markanın yaklaşan telefonu iQOO 15 Ultra'daki gibi soğutma fanına sahip olacak.

Cihazın soğutma fanına ev sahipliği yapması, özellikle uzun süreli oyunlarda ısınmayı minimumda tutacak ve performans kaybı gibi can sıkan problemlerin önüne geçecek diyebiliriz.

iQOO 15T Özellikleri Neler Olacak?

Maalesef şu ana dek iQOO 15T'nin özellikleriyle ilgili spesifik bir bilgi ortaya çıkmadı. Ancak kaynaklara göre ürünün bazı teknik özellikleriyle iQOO 15 Ultra modeline benzerlik göstereceği söyleniyor.

Bunu biraz daha açacak olursak, telefonun genel olarak amiral gemisi seviyesinde özellikler sunması bekleniyor. Ancak bazı noktalarda Ultra versiyona kıyasla daha mütevazı teknik özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz. Kısacası, belirli özellikleri kırpılmış bir iQOO 15 Ultra modeli olarak gelmesi bekleniyor.

Bilindiği gibi iQOO 15 Ultra modelinde Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alıyor. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti önceki nesil 4 nm işlemcilere kıyasla daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.

İşlemci, 4.6 GHz hızında çalışan iki adet performans çekirdeği ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet verimlilik/performans çekirdeğiyle karşımıza çıkıyor. Burada performans çekirdeklerinin oyun gibi yüksek işlem gücü gerektiren görevlerde devreye girdiğini söylemek mümkün. Verimlilik çekirdekleri ise arka plan uygulamaları başta olmak üzere daha hafif ve ikinci plandaki işlemleri üstleniyor.

Halihazırda Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi premium modellerde kullanılan donanım, Fortnite gibi mobil oyunlarda 80–90 FPS arasında bir performans gösterebiliyor. Yani mobil pazardaki çoğu yapımı akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Bu kapsamda iQOO 15T'nin 15 Ultra'daki Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Tabii, yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

iQOO 15T Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu ana dek akıllı telefonun tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat, kaynaklara göre cihaz ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak iQOO 16'dan önce vitrine çıkacak. Yani önümüzdeki beş ay içerisinde tanıtılacağini söyleyebiliriz.

vivo ülkemizde çok sayıda telefonunu satışa sunsa da maalesef şirketin alt markası iQOO'nun modellerini çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle iQOO 15T'nin yüksek ihtimalle Türkiye'de satışa çıkmayacağını söyleyebiliriz.

iQOO 15T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere iQOO 15 Ultra modeli 5.699 yuan (vergisiz yaklaşık 37.150 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. iQOO 15T’nin Ultra versiyona kıyasla daha düşük özelliklere sahip olacağı göz önüne alındığında yaklaşık 4.499 yuan (29.330 TL) seviyesinde fiyatlandırılması sürpriz olmaz. Bu da Türkiye’de vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 59.370 TL seviyelerine karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Dürüst olmak gerekirse daha önce iQOO'nun akıllı telefonlarını deneyimleme şansım olmadı. Fakat aklımda hep yüksek ekran yenileme hızları ve güçlü işlemcilerle kaldıklarını söyleyebilirim. Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek iQOO 15T de markanın bu geleneğini devam ettirecektir diye düşünüyorum.