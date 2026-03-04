iQOO'dan Çok Güçlü Android Telefon Geliyor! 165Hz Ekran ve Dahası

iQOO yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte iQOO 16'nın ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni amiral gemisi yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

iQOO 16'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO 16, 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefonda yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. iQOO'nun yeni modelinin ekranı ayrıca 6,8 inç civarında bir büyüklüğe sahip olabilir. Telefonda AMOLED ekran teknolojisinin de yer alması bekleniyor.

Serinin bir önceki modeli olan iQOO 15'te 6,85 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı, yaklaşık 508 PPI piksel yoğunluğu ve 6000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. iQOO 16'da da yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

iQOO 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO 16'da Qualcomm'un henüz tanıtmadığı Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci 2, 3 ve 3 çekirdek düzenine sahip olacak. Oryon mimarisine sahip olması beklenen işlemci, 4.6 GHz hıza kadar ulaşabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 6, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak. Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda Genshin Impact ve Asphalt 9 Legends dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO 16'nın 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Türkiye'de iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla iQOO 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

iQOO 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16 için 4 bin 199 yuan (26 bin 787 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 16'nın önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacak. Dolayısıyla yeni telefon 4 bin 500 (28 bin 709 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'nın hem ekran hem de performans konularında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Yüksek çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip ekranda hem oyun oynamak hem de dizi, film ve video izlemek çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Güçlü işlemci ise en iyi grafikli mobil oyunların bile sorunsuz şekilde çalışmasını sağalyacak.