OPPO'nun 100W Hızlı Şarja Sahip Telefonu Yolda! Dev Bataryası Var

OPPO'nun yeni amiral gemisi Find X9 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi sızdırılan Find X9 Ultra, kısa süre önce bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın 3C Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

OPPO Find X9 Ultra, PMA110 model numarası ile birlikte 3C sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun Çin'de güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Sertifikada yer alan bilgilere göre amiral gemisi 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, Find X9 Ultra'nın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X9 Ultra'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Serinin bir önceki modeli olan Find X8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikkleri Nasıl Olacak?

OPPO Find X9 Ultra'nın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Find X8 Ultra'da ise 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip OPPO Find X9 Ultra'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda Türkiye'de 89 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'ya kıyasla çift 200 MP kamera ve daha yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok yönden daha iyi bir telefon olacak. Dolayısıyla Find X9 Ultra'nın tahmini fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu endenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9 Ultra'nın 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde oldukça önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu teknoloji sayesinde telefon kısa sürede şarj olarak zamandan tasarruf ettirecek. Örneğin yoğun iş temposu nedeniyle telefonu şarj etmeyi unuttuğumuzda endişelenmemize gerek kalmayacak. Telefonun şarj olması için yalnızca kısa bir süre beklememiz yeterli olacak.