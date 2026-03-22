iQOO'nun 144Hz Ekranlı Amiral Gemisi Ortaya Çıktı! 16 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iQOO Neo 11'e daha güçlü özelliklere sahip yeni bir model katılacak. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar akıllı telefonun Neo 11 Pro olarak isimlendirileceği yönünde. Son gelişmeler, modelle ilgili ilk detayları gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

iQOO Neo 11 Pro Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci : Dimensity 9500 / 9500s

: Dimensity 9500 / 9500s Ekran : 6,82 inç AMOLED, 1.5K, 144Hz

: 6,82 inç AMOLED, 1.5K, 144Hz Ön kamera : 16 MP

: 16 MP Arka kamera : 50 MP (OIS) + 8 MP (ultra geniş)

: 50 MP (OIS) + 8 MP (ultra geniş) RAM : 16 GB LPDDR5x’e kadar

: 16 GB LPDDR5x’e kadar Depolama : 1 TB UFS 4.1’e kadar

: 1 TB UFS 4.1’e kadar Pil : 7.500 mAh, 100W hızlı şarj

: 7.500 mAh, 100W hızlı şarj Parmak izi: Ultrasonik ekran içi

Ultrasonik ekran içi Yazılım: OriginOS 6 tabanlı Android 16

iQOO Neo 11 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO Neo 11 Pro modelinde 6,82 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panel yer alacak. Kullanıcılar akıllı telefonun yüksek yenileme hızları sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Burada standart Neo 11'le karşılaştırdığımızda aynı ekran özelliklerine sahip olacağını söyleyebiliriz.

iQOO Neo 11 Pro'nun İşlemcisi Ne Olacak?

Şu ana dek Neo 11 Pro'nun işlemcisinde dair net bir detay yok. Sızıntılar bu kapsamda MediaTek'in Dimensity 9500 veya Dimensity 9500s işlemcileri üzerinde duruyor. Her iki seçenekte de modelin amiral gemisi düzeyinde bir performans sunması kuvvetle muhtemel. Yani Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang gibi popüler mobil oyunlarda akıcı bir performans alabilmeniz mümkün.

iQOO Neo 11 Pro'nun Kamerası Nasıl Olacak?

Neo 11 Pro'da 50 megapiksel ana ve 8 megapiksellik ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu bulunacak. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılayacak. Burada yine selefiyle aynı kamera özellikleriyle geleceğini görüyoruz. Tabii bunların şimdilik sızıntılardan ibaret olduğunu belirtelim.

iQOO Neo 11 Pro'nun Bataryası Nasıl Olacak?

iQOO Neo 11 Pro'nun 100W hızlarında şarj olabilen 7.500 mAh'lik bir bataryadan besleneceği ifade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama derdine düşmeyecek. Dahası, şarj hızlarının yüksek olması sayesinde batarya hızlı bir şekilde dolabilecek.

iQOO Neo 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 11 Pro'nun tanıtım tarihiyle ilgili şirketten resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sızıntılar, ürünün nisan ila haziran ayları arasında tanıtılabileceğini iddia ediyor. Bununla birlikte standart Neo 11'in 320 eurodan (vergisiz yaklaşık 16.263 TL) başlayan fiyatlarla satışa çıktığını belirtelim. Bu kapsamda Neo 11 Pro'nun ise 400 ila 500 euro (vergisiz 20.329 TL - 25.411 TL) arasında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

iQOO Neo 11 Pro Türkiye'ye Gelecek mi?

Ülkemizde çok sayıda vivo modeli satılsa da maalesef bu durum iQOO Neo serisi için geçerli değil. Bu nedenle iQOO Neo 11 Pro'nun Çin'e özel kalması bekleniyor. Yani Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça düşük.

Editörün Yorumu

iQOO Neo 11 Pro, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan ekranıyla dikkat çekici bir seçenek olacak diyebilirim. Bunun yanı sıra 100W hızlı şarj destekli 7.500 mAh kapasiteli bataryasının da günümüz standartlarına göre oldukça tatmin edici bir performans sunacağını düşünüyorum.