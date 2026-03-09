9020 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 165Hz Ekrana Sahip

iQOO, Z11 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen Android telefonun kısa süre önce batarya kapasitesi ve yenileme hızı belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre telefon, önceki model olan iQOO Z10'a kıyasla çok daha yüksek bir batarya kapasitesi ve yenileme hızı ile birlikte gelecek.

iQOO Z11'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, telefonun çok uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise Z11'in kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO Z11, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. iQOO Z10'da ise 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni modelde de 5000 civarı bir parlaklık değeri görebiliriz.

iQOO Z11'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO Z10'da Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde ise Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Orta segmentte konumlanan bu sekiz çekirdekli işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlarda da ideal bir performans sunuyor.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 16'ya sahip iQOO Z11'in mart ayının sonuna doğru tanıtılacağı tahmin ediliyor. Yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Z10 Türkiye'de satılmıyor. Bu nedenden dolayı serinin yeni modelinin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelmesi beklenen iQOO Z11'in 2 bin yuan (12 bin 799 TL) ile 3 bin yuan (19 bin 199 TL) aralığında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Android telefonun resmî fiyatı, lansman ile birlikte belli olacak.

Editörün Yorumu

Günümüzde telefonlarda genellikle 5000 mAh ile 7000 mAh arası batarya kapasiteleri görüyoruz. Dolayısıyla iQOO Z11'in 9020 mAh batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Bu dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefonun bütçe dostu fiyatı da önemli bir avantaj sağlayacak.