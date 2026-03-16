iQOO'nun 165Hz Ekranlı Telefonu Performans Testinde: 16GB RAM'i Var

Akıllı telefon pazarında ekran yenileme hızları ve batarya kapasitelerinde ciddi bir artış söz konusu. Bu alanda öne çıkan markalardan birisi de iQOO. Çinli üretici bu kapsamda bir süredir Z11 modeli üzerinde mesai harcıyor. Cihaz son olarak performans testlerinde göründü. Bu sayede kullanıcılara neler sunacağına dair çok fazla soru işareti kalmadı. İşte ayrıntılar!

iQOO Z11 Geekbench Testlerinden Kaç Puan Aldı?

iQOO Z11, V2551A model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.717 ve çok çekirdekli testlerden ise 6.795 puan almayı başardı. Karşılaştırma yapacak olursak, ocak ayında tanıtılan amiral gemisi Z11 Turbo modelinin tek çekirdek puanı 2.753 ve çok çekirdek puanı ise 8.990.

iQOO Z11 Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu : 6,83 inç

: 6,83 inç Ekran türü : OLED

: OLED Ekran çözünürlüğü : 1,5K

: 1,5K Yenileme hızı: 165 Hz (göz koruma modu ile)

165 Hz (göz koruma modu ile) İşlemci : MediaTek Dimensity 8500

: MediaTek Dimensity 8500 Grafik birimi (GPU ): Mali-G720 MC8

): Mali-G720 MC8 RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 512 GB’a kadar

: 512 GB’a kadar İşletim sistemi : Android 16 tabanlı OriginOS 6

: Android 16 tabanlı OriginOS 6 Pil kapasitesi : 9,020 mAh

: 9,020 mAh Hızlı şarj desteği: 90W

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO Z11'de 6,83 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran bulunacak. Kullanıcılar bu yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Ayrıca, panelde göz sağlığı koruma üzerine bir mod da mevcut olacak. Selefinde 6,77 inçlik bir panel kullanıldığını dikkate alırsak, ekran boyutlarında gözler görülür bir artış olacak diyebiliriz.

iQOO Z11 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Geekbench sonuçlarına baktığımızda, iQOO Z11 modelinde MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisinin kullanıldığını görebiliyoruz. 4 nm mimariyle üretilen yonga setinde; bir adet 3.4 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A725, üç adet 3.2 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A725 ve dört adet 2.2 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A725 çekirdekleri bulunuyor. Grafik birimi tarafında ise Mali-G720 MC8 yer alıyor.

Dimensity 8500 yonga seti halihazırda POCO X8 Pro, Redmi Turbo 5 ve Honor Power 2 modellerine güç veriyor. Kısacası PUBG Mobile gibi oyunları herhangi bir kasma olmadan çalıştırabilecek ve aynı zamanda günlük kullanımlarda üzmeyecek bir işlemci konumunda.

iQOO Z11'in RAM ve Depolama Özellikleri Nasıl Olacak?

Geekbench testlerine giren prototipte 16GB RAM kullanıldığını görüyoruz. Ancak selefi Z10'da 8/12GB seçeneklerinin bulunduğunu belirtelim. Yani marka tanıtım esnasında daha farklı bellek seçenekleriyle karşımıza çıkabilir. Benzer şekilde 512GB'a kadar depolama opsiyonlarıyla raflardaki yerini alacak.

iQOO Z11'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ürünün en dikkat çeken özelliklerinden biri de bataryası olacak. Cihaz, 90W hızlı şarj destekleyen 9.020 mAh kapasiteli bir pilden beslenecek. Bilindiği üzere selefinde 7.300 mAh’lik bir pil kullanıldı. Bu da batarya kapasitesinde kayda değer bir artış anlamına geliyor.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO'nun geçmiş politikalarını göz önünde bulundurursak, Türkiye'de çok fazla aktif olmadıklarını söyleyebiliriz. Bu nedenle Geekbench testlerine giren Z11 modeli çok yüksek ihtimalle Türkiye'de satışa çıkmayacak. Ancak yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

iQOO geçen günlerde yaptığı paylaşımla Z11'in mart ayı içerisinde Çin'de tanıtılacağını doğruladı. Ancak şu ana dek spesifik bir tarih verilmedi. Hatırlanacağı üzere selefi Nisan 2025'te tanıtılmıştı. Bu da telefonun normalden bir ay önce kullanıcılara sunulacağı şeklinde yorumlanabilir.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddialara göre iQOO Z11'in başlangıç fiyatı 290 dolar yani yaklaşık 12 bin 809 TL olacak. Buna Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan alınan vergi de eklendiğinde muhtemelen fiyat 26 bin TL'nin üzerine çıkacak. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi henüz şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle sızıntılardaki fiyatların resmi olmadığını ve değişebileceğini söylemekte fayda var.

Editörün Yorumu

165Hz yenileme hızı ve 9,020 mAh gibi özellikler genellikle amiral gemisi akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor. 290 dolar (12.809 TL) fiyat etiketine sahip bir akıllı telefonda bu özellikleri deneyimleyebilmek ise gerçekten çok heyecan verici olurdu. Hem akıcı bir ekranda oyun oynamak hem de bunu yaparken “Acaba şarjım ne zaman bitecek?” endişesi taşımamak gerçekten çok değerli diyebilirim.

Ürünün kamerasıyla ilgili ise herhangi bir detay mevcut değil. Dürüst olmak gerekirse, şirketin burada akıllı telefonun kamera özelliklerinden kısarak fiyatı düşük tutmayı hedeflediğini düşünüyorum. Zira günümüzde 500 dolarlara satılan cihazların bir kısmında bile böylesine batarya ve ekran özellikleri göremiyoruz.