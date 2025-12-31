10.080 mAh Bataryalı Telefon, Herkesin Seveceği Bir Özellikle Geliyor
Honor Power 2'nin yeni bir özelliği daha belli oldu. Dev bataryaya sahip Android telefon, suya ve toza karşı dayanıklı olacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor Power 2, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip olacak.
- Bu sertifikalar, akıllı telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.
- Power 2, 5 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak.
Merakla beklenen Honor Power 2 ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Honor Power 2'nin yeni bir görseli paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonun yeni bir özelliği daha belli oldu. Dev bataryaya sahip Android telefon, suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.
Honor Power 2, Suya ve Toza Dayanıklı Olacak
Honor Power 2, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip olacak. Bu sertifikalar sayesinde akıllı telefon, suya ve toza karşı yüksek seviyede koruma sunacak. Dolayısıyla akıllı telefonun kazara suya düşmesi veya sıvıyla temas etmesi durumunda kullanıcıların endişelenmesine gerek kalmayacak.
Paylaşılan görsele göre telefonun arka yüzeyinde büyük dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te de benzer bir tasarım tercih edilmişti. Görselde Power 2'nin turuncu renge sahip sürümü yer aldı.
Honor Power 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K
- Batarya: 10.080 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Boyutu: 6,79 inç
- Çözünürlük: 1.5K
- Ekran Parlaklığı: 8.000 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8500
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.88 diyafram) + 5 MP ikinci kamera
Honor Power 2'de MediaTek'in sekiz çekirdekli güçlü işlemcisi MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, dört çekirdek 2.20GHz, üç çekirdek 3.20GHz ve bir adet 3.40GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Power'da ise Qualcomm'un sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 7 Gen 3 bulunuyor.
Akıllı telefon 10.080 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Bütçe dostu telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak.
Honor Power 2'nin Tanıtım Tarihi
Şık tasarıma sahip Honor Power 2, 5 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev bataryası sayesinde uzun pil ömrü sunacak Android telefon Çin'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun global pazara gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.