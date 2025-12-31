10.080 mAh Bataryalı Telefon, Herkesin Seveceği Bir Özellikle Geliyor

Merakla beklenen Honor Power 2 ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Honor Power 2'nin yeni bir görseli paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonun yeni bir özelliği daha belli oldu. Dev bataryaya sahip Android telefon, suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

Honor Power 2, Suya ve Toza Dayanıklı Olacak

Honor Power 2, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip olacak. Bu sertifikalar sayesinde akıllı telefon, suya ve toza karşı yüksek seviyede koruma sunacak. Dolayısıyla akıllı telefonun kazara suya düşmesi veya sıvıyla temas etmesi durumunda kullanıcıların endişelenmesine gerek kalmayacak.

Paylaşılan görsele göre telefonun arka yüzeyinde büyük dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te de benzer bir tasarım tercih edilmişti. Görselde Power 2'nin turuncu renge sahip sürümü yer aldı.

Honor Power 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

IP68, IP69 ve IP69K Batarya: 10.080 mAh

10.080 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,79 inç

6,79 inç Çözünürlük: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 8.000 nit

8.000 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.88 diyafram) + 5 MP ikinci kamera

Honor Power 2'de MediaTek'in sekiz çekirdekli güçlü işlemcisi MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, dört çekirdek 2.20GHz, üç çekirdek 3.20GHz ve bir adet 3.40GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Power'da ise Qualcomm'un sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 7 Gen 3 bulunuyor.

Akıllı telefon 10.080 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Bütçe dostu telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak.

Honor Power 2'nin Tanıtım Tarihi

Şık tasarıma sahip Honor Power 2, 5 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev bataryası sayesinde uzun pil ömrü sunacak Android telefon Çin'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun global pazara gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.