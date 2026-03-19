165Hz OLED Ekranlı Telefon İçin Tarih Verildi! 9.020 mAh Bataryası Var

iQOO Z11'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplaması beklenen cihaz çok yakında tanıtılacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11, 26 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Paylaşılan görsele göre Android telefon beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11 Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen iQOO Z11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu nedenden dolayı iQOO Z11 de muhtemelen Türkiye'de satışa sunulmayacaktır.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11'in yaklaşık 290 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 12 bin 852 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 26 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

iQOO Z11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 RAM: 16GB'a kadar

16GB'a kadar Depolama: 512GB'a kadar

512GB'a kadar Batarya: 9.020 mAh

9.020 mAh Hızlı Şarj: 90W

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip oalcak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Z10'da ise 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

iQOO Z11'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından geliştirilen 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, Asphalt Legends, PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift dahil olmak üzere çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Serinin önceki modeli iQOO Z10'da Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek bulunuyor. Bu işlemcinin de çoğu mobil oyunu çalıştırabildiğini belirtelim.

iQOO Z11'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

iQOO Z11, 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapamk gerekirse iQOO Z10'da 7.300 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Bence telefonda işlemci ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Şu anda kullandığımda telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Sosyal medyada veya oyunda biraz uzun zaman geçirdiğimde telefonu gün içinde birden fazla şarj etmem gerekebiliyor. iQOO Z11 ise 9.020 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

iQOO'nun yeni telefonu ayrıca güçlü işlemci sayesinde çoğu oyunu sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. Bu arada 1.5K çözünürlüğe ve 165Hz yenileme hızına sahip OLED ekranda film ve dizi izlemenin çok keyifli olacağını düşünüyorum. Eğer bu fiyata bu özellikler sunulursa telefonun yoğun bir ilgiyle karşılaşabileceğini söyleyebilirim.