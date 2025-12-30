Dev Bataryalı Telefon AnTuTu Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

Realme 16 Pro+ ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiay etiketi ortaya çıkan Realme 16 Pro+, bu kez AnTuTu testinde ortaya çıktı. Qualcomm'un bir işlemcisi ile birlikte gelecek akıllı telefonun AnTuTu testinde sergilediği performans şaşırttı. Telefon güçlü işlemcinin yanı sıra yüksek yenileme hızıyla da öne çıkacak.

Realme 16 Pro+, AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

Realme'nin web sayfasında yer alan bilgilere göre Realme 16 Pro+, AnTuTu testinde 1.44 milyon puana ulaştı. Serinin önceki modeli Realme 15 Pro, 1.23 milyon puan almıştı. Bu puanlar, yeni modelin önceki nesle kıyasla belirgin bir performans artışı sağladığını gösteriyor. Dolayısıyla yeni telefon daha güçlü bir donanım ile birlikte gelecek.

Realme 16 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 6.500 nit

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP üçüncü kamera

Ön Kamera: 50 MP

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme 16 Pro+'ta Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da MediaTek Dimensity 6400 Max tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 6.850 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme 16 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16 Pro+, 6 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte Realme 16 Pro da duyurulacak. Tanıtımla beraber yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. 7000 mAh batarya kapasitesi, 80W hızlı şarj teknolojisi ve 144Hz yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Realme 15 Pro, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.