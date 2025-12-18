Xiaomi Yeni Fiyat Performans Canavarı Serisini Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi'nin dünya genelinde en çok satan serilerinden biri olan Redmi Note ailesi kısa bir süre önce yeni üyeleriyle vitrine çıktı. Şirket son olarak toplamda 5 farklı modelden oluşan serinin merakla beklenen Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15 Pro 5G üyelerini resmen duyurdu. İşte yeni telefonların tüm özellikleri!

Redmi Note 15 Pro Serisinin Özellikleri

Rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olması beklenen her iki cihaz da geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi Note 14 serisine göre önemli iyileştirmeler sunarken, günlük kullanımda kullanıcıyı yarı yolda bırakmayacak donanımsal özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Ekran

Görsel deneyim tarafında Note 15 Pro 5G modeli 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.83 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. 4G'lik versiyon ise 6.77 inç boyutunda, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panelle geliyor.

Performans

Cihazların kalbinde MediaTek imzalı işlemciler yer alıyor. 5G modeli Dimensity 7400-Ultra'dan, standart versiyon ise Helio G200-Ultra işlemcisinden güç alıyor. He iki telefonda bu güçlü işlemcilerini 12 GB'a kadar RAM ve 265 GB'a kadar depolama alanlı seçenekleriyle eşleştiriyor. Cihazların arayüzünde ise Android 15 tabanlı HyperOS 2 işletim sistemi görev yapıyor.

Batarya

Yeni serinin en çok konuşulan tarafı kuşkusuz batarya kapasiteleri oldu. Standart Pro modeli 6.500 mAh değerinde bir pille gelirken, 5G destekli versiyonda bu değer 6.580 mAh seviyesine ulaşıyor.

Her iki cihaz da 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca "ters şarj" özelliğiyle başka cihazları kablolar üzerinden şarj etme yeteneğine de sahipler. 5G modeli bu alanda 22.5W, 4G modeli ise 18W hız vadediyor.



Kamera

Kamera cephesinde ise telefonların arka yüzeyinde 200 MP'lik devasa bir ana kamera bizleri karşılıyor. Bu sensöre 8 MP'lik ikincil bir sensör eşlik ediyor. Ön yüzeyde ise 5G modelinin 20 MP'lik, 4G'lik modelinin ise 32 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olduğunu görüyoruz.

Tüm bunlarla birlikte kullanıcılar HyperOS 2.0 arayüzü ile birlikte gelen AI Erase Pro ve AI Görüntü Genişletme gibi yapay zeka destekli fotoğraf düzenleyici araçları yeni telefonlarda rahatlıkla kullanabiliyor.

Özellik Redmi Note 15 Pro 5G Redmi Note 15 Pro (4G) Ekran 6.83 inç, 1.5K AMOLED, 120Hz, 3200 nit parlaklık 6.77 inç, FHD+ AMOLED, 120Hz, 3200 nit parlaklık İşlemci MediaTek Dimensity 7400-Ultra MediaTek Helio G200-Ultra RAM / Depolama 8/12 GB RAM - 256/512 GB Depolama 8/12 GB RAM - 256/512 GB Depolama Arka Kamera 200 MP Ana + 8 MP Ultra Geniş 200 MP Ana + 8 MP Ultra Geniş Ön Kamera 20 MP 32 MP Batarya 6.580 mAh 6.500 mAh Şarj Hızı 45W Kablolu / 22.5W Ters Şarj 45W Kablolu / 18W Ters Şarj Dayanıklılık IP68 ve IP69K Sertifikası IP65 Sertifikası Yazılım HyperOS 2.0 (Android 15) HyperOS 2.0 (Android 15)

Fiyatları Ne Kadar?

Redmi yeni telefonlarının fiyatı ve çıkış tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak daha öncesinde ortaya çıkan bilgiler Redmi Note 15 Pro' 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip seçeneğinin 470 dolar karşılığında satışa sunulacağını gösteriyor. Bu bağlamda 4G versiyonunun da 400 dolar bandında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Merak edenler için Redmi Note 15 Pro Titanyum, Buzul Mavisi ve Siyah olmak üzere üç farklı renkle satışa sunulacak. 5G modeli ise Titanyum, Buzul Mavisi, Sis Moru ve Siyah olmak üzere 4 farklı seçenekle raflardaki yerini alacak.

Peki siz Xiaomi'nin fiyat-performans odaklı yeni serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.