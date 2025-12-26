Ucuz Amiral Gemisi Yolda! 7.600 mAh Batarya, 200 MP Kamera

Performansı ile dikkatleri üzerine çeken iQOO Z serisinin en yeni üyesi Z11 Turbo ile ilgili büyük bir gelişme meydana geldi. Telefonun çok merak edilen görüntüleri yayınlandı. Bununla birlikte cihazın arka tasarımı açıklığa kavuşarak konu ile ilgili tüm soru işaretleri ortadan kalktı.

iQOO Z11 Turbo Nasıl Görünüyor?

iQOO'nun yeni resmî tanıtım görseline baktığımızda Z11 Turbo'nun arka tarafında sol üst köşeye yerleştirilmiş ve oval köşelere sahip bir kamera modülü olduğunu görüyoruz. Kamera modülünün üzerinde ise iki büyük kamera bulunuyor. Kamera modülünün hemen yanında ise dikey olarak konumlandırılmış çift LED flaş bulunuyor.

iQOO Z11 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 7.600 mAh

7.600 mAh Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Parmak İzi: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Z11 Turbo, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Cihaz, gücünü ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

iQOO Z10 Turbo'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunurken bu cihazın arka tarafında ise 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci bir kamera olacak.

iQOO Z11 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 Turbo için 1799 yuan (10 bin 998 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11 Turbo'nun ise 2000 yuan (12 bin 226 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor fakat konu ile ilgili henüz resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten ötürü akıllı telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim.