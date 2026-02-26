Dev Bataryalı Ucuz Android Telefon Geliyor! İşlemcisi Belli Oldu

iQOO Z11x'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkan iQOO Z11x'in kısa süre öncei işlemcisi bellisi oldu. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öen çıkacak.

iQOO Z11x'in İşlemcisi Ne Olacak?

iQOO Z11x gücünü MediaTek Dimensity 7400 Turbo işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler oyunlar için yeterli performans sunuyor. Serinin önceki modeli iQOO Z10x'te Dimensity 7300 tercih edilmişti.

iQOO Z11x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Turbo

MediaTek Dimensity 7400 Turbo RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Ekran Boyutu: 6,76 inç

6,76 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Z10x, 9000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak.

Akıllı telefonun ekranı 6,76 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük sunacak. iQOO Z10x'te ise 6,72 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Serinin yeni modelinde de 120Hz yenileme hızı yer alabilir.

iQOO Z11x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10x için 13 bin 499 rupi (6 bin 517 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11x'in önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı ise 17 bin rupi (8 bin 207 TL) civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

iQOO Z11x Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO'nun bütçe dostu yeni telefonu Z11x'in 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı söyleniyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan iQOO Z10x şu anda Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla yeni telefonun da Türkiye'de satılması beklenmiyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.