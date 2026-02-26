Şarjı En Uzun Giden Xiaomi Modelleri Açıklandı! [Liste]

Akıllı telefonları birçok açıdan test eden DxOMark, şarjı en uzun giden Xiaomi modellerini paylaştı. Çinli üreticinin alt markaları olan Redmi ve POCO'nun da yer aldığı sıralamadaki mobil cihazlar oldukça dikkat çekti. İşte şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri...

Şarjı En Uzun Giden Xiaomi Modelleri

Paylaşılan listeye geçmeden önce önemli bir noktaya değinmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere günümüzde bir akıllı telefonun kullanım süresini artık yalnızca batarya kapasitesi belirlemiyor. Öyle ki yazılım ile donanım arasındaki optimizasyonun da ciddi bir etkisi var. Bu nedenle bazı modellerin batarya kapasitelerinin düşük olmasına rağmen sıralamada yer almasına şaşırmamak gerekiyor.

Şarjı en uzun giden telefonlara baktığımızda birinci sırada yer alan modelin Redmi Note 12 Pro 5G olduğunu görüyoruz. 5.000 mAh bataryaya sahip akıllı telefon, 67W hızlı şarjla besleniyor. 5.000 mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteği sunan Xiaomi 11T ise ikinci sıradayken, onu Redmi Note 11 Pro 5G takip ediyor.

Redmi Note 11 Pro 5G de ondan önceki modeller ile aynı batarya kapasitesi ve şarj hızına sahip. Öte yandan Redmi Note 10 ise dördüncü sırada. 5.000 mAh bataryası ve 33W şarj hızıyla şarjı en uzun giden akıllı telefonlar arasında.

Bu arada listenin devamında Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 10S ve POCO F5 Pro modellerini de görüyoruz. Ayrıca Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 10 Pro, Xiaomi 14T Pro ve Xiaomi 13 de sıralamaya adını yazdırdı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir cihaz var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.