7200 mAh Bataryalı Ucuz Android Telefon Ortaya Çıktı! 8 GB RAM'i Var

iQOO, bütçe dostu yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Z11x olarak isimlendirilen akıllı telefonun görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonun hem tasarımı hem de renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonda iki farklı renk seçeneği yer alacak.

iQOO Z11x'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

iQOO Z11x, yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Bütçe dostu telefonun arka yüzeyinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alcak. Telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları, sol tarafında ise SIM kart yuvası bulunacak.

iQOO Z11x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,76 inç

6,76 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Turbo

MediaTek Dimensity 7400 Turbo GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 Batarya: 7200 mAh

7200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO Z11x'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO Z11x gücünü Dimensity 7400 Turbo işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10x'te ise Dimensity 7300 mevcut.

iQOO Z11x'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

İdidaya göre iQOO Z11x'in ekranı 6,76 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük sunacak. Z10x'te 6,72 inç ekran boyutu, 1080 x 2408 piksel çözünürlük, IPS LD ekran, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluığu tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

iQOO Z11x'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Akıllı telefonda 7200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Önceki modelde 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

iQOO Z11x Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Z11x,12 Mart tarihinde tanıtılacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Z10x şu anda Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla yeni telefonun da Türkiye'de satılması beklenmiyor.

iQOO Z11x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10x için 13 bin 499 rupi (6 bin 483 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11x'in önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı ise 17 bin rupi (8 bin 165 TL) civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Paylaşılan görüntülere göre hem yeşil hem de siyah renk seçeneklerinin etkileyici bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim. Telefon şık tasarımının yanı sıra donanımıyla da dikkatimi çekti. 7200 mAh batarya kapasitesi sayesinde yalnızca tek şarjla uzun bir pil ömrü elde edeceğiz. Böylece telefonu sık sık şarj etmemize gerek kalmayacak. Ayrıca Dimensity 7400 Turbo işlemcisinin ise hem günlük kullanımda hem de oyunlarda yeterli bir performans sağlayacağını söyleyebilirim.