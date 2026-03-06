Realme 144Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıttı! Dev Bataryaya Sahip

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Realme, C83 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber cihazın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızıyla da öne çıkıyor.

Realme C83 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180Hz

180Hz Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 GPU: Arm Mali-G57 MC2

Arm Mali-G57 MC2 RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4X

4 GB / 6 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Ana Kamera: 13 MP, f/2.2

13 MP, f/2.2 Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

5 MP (f/2.2) Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablolu Şarj Desteği: 15W

15W Parmak İzi Sensörü: Bulunuyor.

Bulunuyor. Toza ve Su Sıçramalarına Dayanıklılık: IP64

Realme C83 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme C83 5G, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı, 900 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Telefonda ayrıca parmak izi sensörü de mevcut.

Realme C83 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Bu işlemci, League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Realme C83 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Realme'nin yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihazda ayrıca 15W kablolu şarj desteği mevcut. Geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılan Realme C85 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Realme C83 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Çok şık tasarıma sahip telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Realme C85'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera tercih edilmişti.

Realme C83 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM + 64 GB Depolama: 13 bin 499 rupi (6 bin 488 TL)

13 bin 499 rupi (6 bin 488 TL) 4 GB RAM + 128 GB Depolama: 14 bin 499 rupi (6 bin 968 TL)

14 bin 499 rupi (6 bin 968 TL) 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 17 bin 499 rupi (8 bin 411 TL)

Türkiye'de Realme marka akıllı telefonlar satılıyor. Dolayısıyla C83 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. C83 5G için belirlenen 13 bin 499 rupi başlangıç fiyatı, 6 bin 488 TL'ye denk geliyor. Bu ücert vergilerle birlikte 12 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme C83 5G, ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Örneğin Dimensity 6300 işlemcisi hem günlük kullanımda hem de oyunlarda ideal bir performans sunuyor. 7000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Bu arada 64 GB depolama seçeneğinin günümüz için yetersiz olduğunu belirteyim. En azından 128 GB'ın yanında bir de 256 GB seçeneğinigörmek isterdim. Bir de ayrıca çözünürlük Full HD olsa daha iyi olurdu.