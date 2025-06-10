Marvel Dizisi Ironheart'ın Yeni Fragmanı Paylaşıldı! Yakında Geliyor

Marvel dizisi Ironheart'ın yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, Ironheart ne zaman çıkacak? İşte yayın tarihi, konusu ve oyuncuları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Marvel dizisi Ironheart'ın yeni fragmanı yayınlandı. Tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırmayı başardı. Peki, Ironheart dizisi ne zaman yayınlanacak?

Ironheart Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi süper kahraman dizileri arasında yerini almaya hazırlanan Ironheart için yeni bir fragman paylaşıldı. Marvel Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan 1 dakika 19 saniye uzunluğundaki video, dizinin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. 

Ironheart Konusu Nedir? Marvel Dizisi Ne Anlatacak?

2022 yılında vizyona giren Black Panther: Wakanda Forever filmindeki olayların sonrasında geçen Ironheart dizisi, gelişmiş zırh teknolojisi tasarlayan Riri Williams isimli mühendislik öğrencisini konu alıyor.

Ironheart Yayın Tarihi

Ironheart 24 Haziran 2025 tarihinde Disney+ üzerinden yayınlanacak. İlk üç bölüm aynı gün çıkacak. Dizinin toplamda altı bölümden oluşması bekleniyor.

Ironheart Oyuncuları

  • Dominique Thorne
  • Anthony Ramos
  • Alden Ehrenreich
  • Manny Montana
  • Zoe Terakes
  • Lyric Ross
  • Matthew Elam
  • Harper Anthony

Chinaka Hodge tarafından yaratılan dizinin oyuncu kadrosunda Dominique Thorne, Anthony Ramos, Alden Ehrenreich ve daha pek çok isim yer alıyor. Thorne, Ironheart olarak bilinen Riri Williams karakterini canlandıracak.

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