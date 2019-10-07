İş Fikri Olan Girişimciler, TİİBÖT Startup Deck Etkinliğinde Buluşuyor

İyi bir fikre sahip olan fakat yeterli finansman bulamayan girişimciler arasındaysanız, TİİBÖT’ün düzenlediği Startup Deck etkinliğine kesinlikle katılmalısınız. Tamindir olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlikte kar amacı gütmeyen, her sektörden girişimci ve yatırımcılar bir araya gelecek.

İyi bir fikri olan girişimciler, fikirlerini hayata geçirme aşamasında en çok finansman ve sermaya sıkıntısı yaşamakta, bu da girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine engel olmakta. Birçok parlak fikir hesa oluyor. Bu durumun önüne geçmek için böyle bir etkinlik düzenleniyor. TİİBÖT, İzmir’de girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik yaptığı çalışmalar doğrultusunda, melek yatırımcı, risk sermayedarları ve girişimcilerin yollarının birbiriyle nasıl keşistiği, girişimcilerin ihtiyacı olan gereksinimlerini, yatırım kararının hangi aşamalardan sonra alındığı gibi konularda deneyim kazanmak üzere Türkiye’nin önde gelen yatırımcı ve girişimcilerinin katılımıyla Startup Deck adı altında bir etkinlik olmasını hedefliyor.

Akademik gelişim, sosyal gelişim ve kariyer gelişim alanlarında geniş bir çalışma alanı sunan Türkiye İktisadi ve İdari Bilimler Öğrenci Topluluğu (TİİBÖT), “Türkiye’nin gelişim topluluğuyla bir adım daha yaklaş!” sloganıyla etkinliklerine devam ediyor. Yatırımcılarla girişimcileri buluşturan Startup Deck, kalıplaşmış kariyer planlarından sıyrılarak hayallerini gerçekleştirebileceğine inananlara imkan sağlayıp, girişimcilik ekosisteminine değer katan birçok çözüm sunmayı hedefliyor. Girişimciler için ofis imkanı, kuluçka merkezi, eğitim programı ve mentorluk gibi pek çok konuda destek sağlamayı hedeflemekte. Etkinliğin amacı, potansiyeli yüksek girişimcilerle alanında en deneyimli yatırımcıları buluşturarak dijital girişimcilik başarı hikayelerinin ortaya çıkmasını sağlamak.

5 Kasım 2019’da, İzmir’de, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Startup Deck etkinliği için son başvuru tarihi 20 Ekim 2019. Etkinliğin jüri üyeleri ve konuşmacıları:

Prof. Dr. Meltem Onay - 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Kayahan Dede - İzmir Bilimpark Genel Müdür

Okan Dedeoğlu - Dedeoğlu Grup CEO

Talha Elmalı - TİİBÖT Kurucu Başkan

Burak Arğun - Startup Deck Genel Koordinatör

Ersin Mete Ertürk - Eksperin Kurucu

Devrim Çukur - Çukur & Yılmaz Huku Bürosu Ortak

Assist. Prof. Orkun Karabaşoğlu - Noderix Technology Kurucu

Yücel Kılıçer - Oyun Kodu Al Kurucu

Etkinlik Sayfası: https://tiibot.org/startup-deck

Etkinlik Tarihi: 5 Kasım 2019

Etkinlik Yeri: Türkan Saylan Kültür Merkezi, İzmir