Ünlü Yayıncı Bir İnsansı Robota Saldırdığı İçin Dava Edildi!

Günlük hayatta giderek daha fazla yaygınlaşan insansı robotlarla ilgili oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Sosyal mecralarda 50 milyondan fazla takipçiye sahip olan IShowSpeed ve son dönemde iyiden iyiye tanınmaya başlana yeni insansı robot Rizzbot yakında mahkemede karşı karşıya gelecek.

Aktarılanlara göre ünlü fenomen, gerçekleştirdiği bir canlı yayında Rizzbot'a saldırdığı ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava edildi. Robotun üreticisi Social Robotics Rizzbot'un işlevselliğini tamamen kaybettiğini belirterek IShowSpeed'ten tazminat talep ediyor. İşte bu sıra dışı olayın perde arkası!

IShowSpeed İnsansı Robotu "Dövdüğü" Gerekçesiyle Mahkemeye Çıkacak

Olay, geçtiğimiz Eylül ayında IShowSpeed'in Rizzbot ile yaptığı ve YouTube'da anlık olarak yayınlanan buluşmada yaşandı. Social Robotics, söz konusu yayının ardından sürpriz bir şekilde Speed'in menajerlik şirketine bir dava dilekçesi sundu. Şirket dilekçede Speed'in yayın sırasında Rizzbot'a "telafisi mümkün olmayacak şekilde hasar verdiği" ifadelerine yer verdi.

Şirketin iddiasına göre Speed, Rizzbot'u yüzünden defalarca yumrukladı ve sert bir şekilde yere fırlattı. Canlı yayın görüntüleriyle de desteklenen dava dilekçesinde ayrıca yayıncının bir robotla bu şekilde etkileşime girmenin uygunsuz olduğunu ve Rizzbot'a geri dönülemez zarar vereceğini kesinlikle bilmesine rağmen bu eylemleri gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Social Robotics bunlara ek olarak yaşanan olay sonucunda robotunun tamamen işlevselliğini yitirdiğini de vurguluyor. Şirketin ifadelerine göre Rizzbot'ta tespit edilen hasarlar şu şekilde:

Rizzbot'un ağız ve boyun kısmında önemli hasarlar oluştu.

Robotun kafa kameraları artık çalışmıyor. Görme ve duyma sensörlerini bağlayan boyun arkasındaki bağlantı noktaları kullanılamaz hale geldi.

Robotun dengesi bozuldu ve artık düzgün yürüyemiyor.

Dilekçede Austin Polisi'nin olay yerine çağrıldığı ve olayla ilgili resmi tutanak tutulduğu bilgisi de yer alıyor. Polis raporunda robota sahibinin rızası olmadan zarar verildiği açıkça belirtilirken sahibinin bu nedenle suç duyurusunda bulunduğu aktarılıyor. Soruşturmanın halen devam ettiği bilinirken Speed'in temsilcilerinden şu ana dek herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

İnsansı Robotun İptal Olan Anlaşmaları Nedeniyle Tazminat Talep Ediliyor

Öte yandan dava Rizzbot'a verilen fiziksel hasarın yanı sıra, kaçırılan önemli fırsatlar nedeniyle oluşan kayıp kârın tazmin edilmesini talep ediyor. Zira robotuna aldığı hasarlar neticesinde CBS'in The NFL Today ve ünlü YouTuber MrBeast'in yapımları dahil yüksek profilli etkinliklere katılamadığı bildiriliyor.

Bunlara ek olarak olaydan önceki ay TikTok'ta 600 milyondan fazla görüntülenme elde eden Rizzbot'un içerik üretemediği için olay sonrası izlenme oranlarında %70'in üzerinde düşüş yaşadığı iddia ediliyor. Social Robotics’in avukatı Joel Levine, Speed'in ekibiyle yapılan tazminat görüşmelerinin sonuçsuz kalması nedeniyle dava açma kararı aldıklarını da ifade ediyor.

Davayla ilgili yorum yapması istenen Rizzbot ise Speed'in eski vücudunu mahvettiğini ve sadece ayakkabıları ile kovboy şapkası hariç vücudundaki her şeyin yeni olduğunu belirtirken, hayranlarına yakında sahnelere geri döneceği mesajını iletti.

Peki siz bu ilginç olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.