Uzay İstasyonu'na Gitmek İçin 55 Milyon Dolar Ödeyecekler

Özel bir uzay şirketinin ilk mürettebatı ISS'e gitmek için 55 milyon dolar ödeyecek. Uzay tarihinde bir ilki gerçekleştirecek olan dört kişilik ekip içerisinde emekli bir NASA astronotundan iş insanına kadar farklı amaçtaki insanlar bulunuyor.

Axiom Space Salı günü, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) uçacak ilk özel mürettebatını duyurdu. Dört kişilik bir ekipten oluşacak bu mürettebat, 2022'nin başlarında SpaceX roketiyle ISS'e uçmak için 55 milyon dolar ödeyecek.

Axiom Space yaptığı açıklamada, dört kişilik mürettebatın SpaceX'in Crew Dragon roketiyle Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlatılacağını söyledi. ISS'e gidecek ilk özel mürettebatın seyahati ise yaklaşık iki gün sürecek. İstasyona vardıktan sonra sekiz gün boyunca araştırma ve hayırseverlik projelerini yürütecekler.

Axiom Space'in uzaya fırlatacağı ekibin lideri, 20 yıllık kariyeri boyunca dört kez uzaya uçan emekli NASA astronotu ve Axiom Başkan Yardımcısı Michael López-Alegría olacak. Axiom, Alegría'nın "sivil ve ticari bir insan misyonunu yönetecek ilk kişi" olacağını söyledi.

López-Alegría'ya ABD'li girişimci ve kar amacı gütmeyen aktivist yatırımcı Larry Connor, görev pilotu ve yatırımcı Mark Pathy, ayrıca İsrailli iş insanı Eytan Stibbe eşlik edecek. Uzay yürüyüşünün lideri olan Lopez-Alegria, bu grubu “öncüler topluluğu” olarak adlandırıyor.

Axiom Space'e ilk ödeme yapan müşterilerin her biri, yörüngedeki eğitim hizmetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma yapmayı planlıyor.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.



Commander Michael López-Alegría



Mission Pilot Larry Connor



Mission Specialist Mark Pathy



Mission Specialist Eytan Stibbe



Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj