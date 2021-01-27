Uzay İstasyonu'na Gitmek İçin 55 Milyon Dolar Ödeyecekler

Özel bir uzay şirketinin ilk mürettebatı ISS'e gitmek için 55 milyon dolar ödeyecek. Uzay tarihinde bir ilki gerçekleştirecek olan dört kişilik ekip içerisinde emekli bir NASA astronotundan iş insanına kadar farklı amaçtaki insanlar bulunuyor.

Axiom Space Salı günü, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) uçacak ilk özel mürettebatını duyurdu. Dört kişilik bir ekipten oluşacak bu mürettebat, 2022'nin başlarında SpaceX roketiyle ISS'e uçmak için 55 milyon dolar ödeyecek.

Axiom Space yaptığı açıklamada, dört kişilik mürettebatın SpaceX'in Crew Dragon roketiyle Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlatılacağını söyledi. ISS'e gidecek ilk özel mürettebatın seyahati ise yaklaşık iki gün sürecek. İstasyona vardıktan sonra sekiz gün boyunca araştırma ve hayırseverlik projelerini yürütecekler.

"Öncüler Topluluğu" ISS'e gitmek için 55 milyon dolar ödeyecek

Axiom Space'in uzaya fırlatacağı ekibin lideri, 20 yıllık kariyeri boyunca dört kez uzaya uçan emekli NASA astronotu ve Axiom Başkan Yardımcısı Michael López-Alegría olacak. Axiom, Alegría'nın "sivil ve ticari bir insan misyonunu yönetecek ilk kişi" olacağını söyledi.

López-Alegría'ya ABD'li girişimci ve kar amacı gütmeyen aktivist yatırımcı Larry Connor, görev pilotu ve yatırımcı Mark Pathy, ayrıca İsrailli iş insanı Eytan Stibbe eşlik edecek. Uzay yürüyüşünün lideri olan Lopez-Alegria, bu grubu “öncüler topluluğu” olarak adlandırıyor.

Axiom Space'e ilk ödeme yapan müşterilerin her biri, yörüngedeki eğitim hizmetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma yapmayı planlıyor.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.



Commander Michael López-Alegría



Mission Pilot Larry Connor



Mission Specialist Mark Pathy



Mission Specialist Eytan Stibbe



Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj — Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021

NASA'nın 2019 fiyat listesine göre, ISS'de yaşam destek sistemlerini ve tuvaleti kullanmak mürettebat başına günlük 11.250 dolar, gıda, hava ve tıbbi malzeme gibi tüm gerekli malzemeler için günlük 22.500 dolar ve güç için kilovat başına 42 dolar ödenmesi gerekiyor.

Ax-1 görevindeki dört mürettebat üyesinin sekiz günlük konaklaması için bu rakam 1,1 milyon dolara ulaşıyor. NASA yaptığı açıklamada, bu maliyetlerin her bir kişinin ödeyeceği 55 milyon dolara dahil olduğunu söyledi.

Axiom Space CEO'su ve Başkanı Michael Suffredini açıklamasında şunları dile getirdi: "Bu, Uluslararası Uzay İstasyonundaki özel görevler için geniş bir geleceği başlatacak ve uzayda anlamlı bir fark yaratacak."

Axiom ayrıca Uzay İstasyonu'na yılda iki özel görev planlıyor. Şirket, 2024'ten itibaren kendine ait bölmeleri istasyona yerleştirmek istiyor.