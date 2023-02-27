Deprem Bilgi Sistemi APK, depremleri anlık olarak takip etmeye yardımcı olan mobil bir uygulamadır.

Yusuf Ekrem - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ülkemiz büyük depremlere müsait bir büyük bir fay hattı üzerine yer alıyor. Büyük veya küçük ölçeklerdeki depremler sürekli yaşanıyor. Bu depremlerin bazılarını hissederken, bazıları duymuyoruz bile. Deprem afetini yeniden acı bir şekilde hatırladığımız bu günlerde yardımcı bazı uygulamalar sayesinde afetin şiddetinden haberdar olabiliriz. Deprem Bilgi Sistemi APK bir yardımcı uygulama olarak Türkiye’deki tüm depremleri anlık takip eder. Uygulama hissedilme ihtimali olan tüm depremleri güncel bir şekilde göstermektedir.

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Deprem gibi büyük doğal afet zamanlarında doğru bilgiye ulaşabilmek çok önemli. Bu açıdan bakıldığında resmi kurumlardan gelen açıklamaları takip etmek gerekir. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verileri depremlerin şiddetini en doğu şekilde bildiren kurumlardır. Deprem Bilgi Sistemi afete dair tüm bilgileri Kandilli ve AFAD’dan alıyor.

Deprem Bilgi Sistemi APK Özellikleri