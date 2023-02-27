Deprem Bilgi Sistemi APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.20 MB
- Üretici Sabah Dijital Çözümler
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Deprem Bilgi Sistemi APK, depremleri anlık olarak takip etmeye yardımcı olan mobil bir uygulamadır.
Ülkemiz büyük depremlere müsait bir büyük bir fay hattı üzerine yer alıyor. Büyük veya küçük ölçeklerdeki depremler sürekli yaşanıyor. Bu depremlerin bazılarını hissederken, bazıları duymuyoruz bile. Deprem afetini yeniden acı bir şekilde hatırladığımız bu günlerde yardımcı bazı uygulamalar sayesinde afetin şiddetinden haberdar olabiliriz. Deprem Bilgi Sistemi APK bir yardımcı uygulama olarak Türkiye’deki tüm depremleri anlık takip eder. Uygulama hissedilme ihtimali olan tüm depremleri güncel bir şekilde göstermektedir.
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Deprem gibi büyük doğal afet zamanlarında doğru bilgiye ulaşabilmek çok önemli. Bu açıdan bakıldığında resmi kurumlardan gelen açıklamaları takip etmek gerekir. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verileri depremlerin şiddetini en doğu şekilde bildiren kurumlardır. Deprem Bilgi Sistemi afete dair tüm bilgileri Kandilli ve AFAD’dan alıyor.
Deprem Bilgi Sistemi APK Özellikleri
- 10 saniyede bir deprem bilgilerini yenileme,
- Hissedilebilen yani 4 ve üzeri depremleri anında bildirme,
- Depremin merkez üssünü harita üzerinde detaylı bir şekilde gösterme,
- Düşük, orta ve yüksek şiddetlere göre depremleri ayırma,
- Şiddet haritasını gösterme,
- Kandilli ve AFAD’dan bilgi alma,
- Türkiye’de yaşanmış büyük depremlere dair bilgiler.