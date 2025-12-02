IT: Welcome to Derry'nin 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
IT: Welcome to Derry'nin 7. bölüm fragmanı paylaşıldı. Peki, dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte korku türündeki diziye dair ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- IT: Welcome to Derry'nin 7. bölüm fragmanı 1 dakika uzunluğunda.
- Korku türündeki dizide Pennywise karakterini Bill Skarsgard canlandırıyor.
- Dizinin yeni bölümü 8 Aralık tarihinde HBO Max üzerinden yayınlanacak.
HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan IT: Welcome to Derry'nin yeni bölümü merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. IT: Welcome to Derry'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Stephen King'in korku türündeki popüler romanı IT'den uyarlanan dizinin yeni fragmanı neler sunuyor?
IT: Welcome to Derry'nin 7. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?
En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan IT: Welcome to Derry için yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. HBO Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 1 dakika uzunluğunda. Tanıtım videosuna göre yeni bölümde korku ve gerilim dolu sahneler bulunacak. 7. bölüm 8 Aralık 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
IT: Welcome to Derry Oyuncuları
- Jovan Adepo
- Bill Skarsgard
- Taylour Paige
- Joshua Odjick
- Miles Ekhardt
- Grant Nickalls
- Madeleine Stowe
- James Remar
- Peter Outerbridge
- Kimberly Guerrero
HBO Max'in en sevilen dizilerinden biri olan IT: Welcome to Derry'nin oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Bill Skarsgård, Taylour Paige, Joshua Odjick, Madeleine Stowe, Peter Outerbridge ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgard, Leroy Hanlon karakterini ise Adepo canlandırıyor.
Aralık Ayında Yayınlanacak İnternet Dizileri: Herkes Bunları Bekliyor
Aralık ayında yayınlanacak internet dizileri, seyir deneyimini üst seviyeye çıkarmaya geliyor. Gelecek ay dijital platformlarda çok sayıda dizi göreceğiz.
IT: Welcome to Derry Konusu
Jason Fuchs, Andy Muschietti ve Barbara Muschietti tarafından yaratılan IT: Welcome to Derry, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatıyor. IMDb puanı yüksek korku dizileri arasında yer alan dizi 1962 yılında Derry kasabasında geçecek. Bu hikâye, palyaçonun geçmişine dair daha fazla ipucu sunuyor.