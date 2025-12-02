HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan IT: Welcome to Derry'nin yeni bölümü merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. IT: Welcome to Derry'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Stephen King'in korku türündeki popüler romanı IT'den uyarlanan dizinin yeni fragmanı neler sunuyor?

IT: Welcome to Derry'nin 7. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan IT: Welcome to Derry için yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. HBO Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 1 dakika uzunluğunda. Tanıtım videosuna göre yeni bölümde korku ve gerilim dolu sahneler bulunacak. 7. bölüm 8 Aralık 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

IT: Welcome to Derry Oyuncuları

HBO Max'in en sevilen dizilerinden biri olan IT: Welcome to Derry'nin oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Bill Skarsgård, Taylour Paige, Joshua Odjick, Madeleine Stowe, Peter Outerbridge ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgard, Leroy Hanlon karakterini ise Adepo canlandırıyor.

IT: Welcome to Derry Konusu

Jason Fuchs, Andy Muschietti ve Barbara Muschietti tarafından yaratılan IT: Welcome to Derry, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatıyor. IMDb puanı yüksek korku dizileri arasında yer alan dizi 1962 yılında Derry kasabasında geçecek. Bu hikâye, palyaçonun geçmişine dair daha fazla ipucu sunuyor.