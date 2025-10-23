Dünyadaki Tek Mutsuz İnsanı Konu Alan Pluribus'tan Yeni Fragman Geldi
Bilim kurgu ve dram türlerindeki Pluribus'ın yeni fragmanı yayınlandı. Peki, Breaking Bad'in yaratıcısının yeni dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Pluribus için 2 dakika uzunluğunda yeni bir fragman paylaşıldı.
- Pluribus, dünyanın en mutsuz insanı olan Carol'ın maceralarını konu alacak.
- Merakla beklenen dizi, 7 Kasım 2025 tarihinde Apple TV üzerinden yayınlanacak.
Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisine dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Pluribus olarak adlandırılan dizinin yeni fragmanı izleyicier ile buluştu. Tanıtım videosu, bilim kurgu ve dram türlerindeki dizinin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
Pluribus'ın Yeni Fragmanı Nasıl İzlenir?
Pluribus'ın yeni tanıtım videosu YouTube üzerinden yayınlandı. 2 dakika uzunluğundaki fragman, Carol'ın telefon görüşmesi yapması ile başlıyor. Kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan videonun görüntülenme sayısı 1 milyon 420 bini aştı. Fragmana göre Pluribus, Gilligan'ın önceki dizileri kadar ses getirebilir.
Pluribus Konusu
Pluribus, herkesin neşe saçtığı bir dünyada geçiyor ancak bu mutluluğun arkasındaki sebep çok güzel bir hayatları olması değil. Onların üzerinde psikolojik bir etkisi olan virüs yatıyor. Tüm dünyada etkili hâle gelen bu virüsten ise sadece bir kişi etkilenmiyor. Dünyanın en mutsuz insanı olan Carol, virüsün insanların üzerindeki tesirini kırmaya çalışıyor.
Pluribus Yayın Tarihi
En iyi bilim kurgu dizileri arasına katılmaya hazırlanan Pluribus, 7 Kasım 2025 tarihinde dijital yayın hizmeti Apple TV üzerinden izleyiciler ile buluşacak. Dolayısıyla Pluribus'ın izlenebilmesi için Apple TV aboneliği gerekecek. Dizinin haftalık olarak yayınlanması bekleniyor.
IMDb'de yer alan bilgilere göre dizinin ilk sezonu toplamda 10 adet bölümden oluşacak. Sezon sayısı ile ilgili henüz herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. İkinci sezonun gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. İlk sezonun başarı durumuna göre ikinci sezonun gelip gelmeyeceği netleşecektir.
Pluribus Oyuncuları
- Rhea Seehorn
- Monae Lott
- Monique Lott
- Miriam Shor
- Karolina Wydra
- McKenzie Scott
- Carlos-Manuel Vesga