Samsung'dan 6 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un bütçe dostu yeni telefonu ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ortaya çıkan Galaxy F17 5G'nin bu kez özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon üçlü kamera sistemi ve 6 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy F17 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy F17 5G, Super AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Gorilla Glass Victus ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A17 ve Galaxy M14'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği yer alacak. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile gelecek telefon alt ıyıl boyunca güncelleme desteği alacak. Telefonda IP54 sertifikası da bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Samsung Galaxy F17 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Samsung Galaxy F17 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 14.499 rupi (6.753 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 15.999 rupi (7.452 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklerle gelebileceğini belirtelim.