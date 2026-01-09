Aşırı Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! Özellikleri Şaşırttı
Itel Zeno 20 Max'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, ucuz Android telefonda hangi donanım bulunuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Itel Zeno 20 Max gücünü Unisoc T7100 işlemcisinden alıyor.
- Bütçe dostu Android telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.
- Zeno 20 Max için 5.799 rupi (2.775 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Itel, Zeno 20 Max isimli akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. 90Hz yenileme hızına sahip olan cihazda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor.
Itel Zeno 20 Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Unisoc T7100
- RAM: 3 GB / 4 GB
- Depolama: 64 GB (128 GB sürümü bu ay çıkacak)
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 15W
- Dayanıklılık Sertifikaları: IP54 ve MIL-STD-810H
6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Itel Zeno 20 Max, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. DTS desteğine sahip hoparlörlerin yer aldığı akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Çok şık tasarıma sahip cihaz ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de mevcut.
Zeno 20 Max, askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Android işletim sistemiyle birlikte gelen cihazda ayrıca IP54 sertifikası mevcut. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Akıllı telefon, 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.
Itel tarafından tanıtılan bütçe dostu akıllı telefon gücünü Unisoc T7100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci sosyal medya kullanma, internette gezinme ve Temple Run gibi basit mobil oyunları oynama gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunuyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Itel Zeno 20'de de aynı işlemci tercih edilmişti.
Akıllı telefonun şu anda yalnızca 64 GB depolama alanı bulunuyor. Bu ay içinde 128 GB seçeneğin de geleceği söyleniyor. Zeno 20 Max'in arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihazda ayrıca 5000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj desteği yer alıyor.
Itel Zeno 20 Max Fiyatı
- 3 GB RAM + 64 GB Depolama: 5.799 rupi (2.775 TL)
- 4 GB RAM + 64 GB Depolama: 6.169 rupi (2.952 TL)