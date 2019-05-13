Japonya Dünyanın En Hızlı Sürat Trenini Tanıttı

Yeni teknolojilerin öncü ülkelerinden Japonya, dünyanın en hızlı sürat treninin testlerine başladı. ALFA-X olarak adlandırılan tren 400 km/s’lik maksimum hıza erişebiliyor. Bloomberg’e göre tren, 2030 yılında Japon demiryolu şirketi JR East’e bağlı olarak hizmet vermeye başlayacak.

JR East, faaliyete geçirildiğinde ALFA-X’in 360 km/s hızında hizmet vermesini planlıyor. Bu durumda ALFA-X, kendisiyle aynı maksimum hız limitlerine sahip olan Çin’in Fuxing Hao isimli treninden 10 km/s daha hızlı olacak.

Bloomberg, trenin burnunu ALFA-X’in en çarpıcı özelliği olarak nitelendiriyor. 22 metre uzunluğundaki burun kısmı, trenin tünellere girerken karşılaşacağı devasa rüzgar dirençleri ile başa çıkabilecek şekilde tasarlanmış. Trenin oldukça fütüristik bir görünüme sahip olduğunu da söyleyebiliriz.

Japonya'daki hızlı tren hatlarının Shinkansen ağı için yeni bir büyüme aşamasına işaret eden tren, Aomori ve Sendai şehirleri arasında üç yıl boyunca devam edecek olan test sürüşlerine Cuma günü başlıyor.

CNN’e göre Japonya bundan bir yıl önce de, 2020 yılında faaliyete geçecek olan Shinkansen N700S isimli yeni trenini test etmeye başlamıştı. Ancak N700S’in maksimum süratinin 300 km/s olduğu dikkate alındığında, maksimum sürati 400 km/s olan ALFA-X’in N700S’i kolaylıkla geride bırakacağına hiç şüphe yok.

Yeni sürat treni modellerinin test edilmesi, Japonya’nın Tokyo’da 2020 Yaz Olimpiyatları’nda yapacağı ev sahipliğine hazırlanmasıyla aynı döneme denk geldi. Aslında Japonya’nın sürat trenleri 1964 yılında ilk kez ortaya çıktığında, o yıl da 1964 Tokyo Olimpiyatları vardı. Yani o tarihten beri bu trenler, ülkenin verimlilik ve güvenilirliğe odaklanmasının bir simgesi haline geldi.

Yine de manyetik kaldırma teknolojisi ve Maglev trenleri, şu anda dünyadaki en hızlı tren rekorunu elinde bulunduruyor. Çin’in Şangay şehrindeki Maglev treni, 30 kilometrelik bir mesafeyi 431 km/s hızla sadece 7 dakika 20 saniyede katetmeyi başararak, dünyadaki en hızlı ticari Maglev treni ünvanının sahibi olmuştu.