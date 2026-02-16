Jasmine'in 2. Sezonu İptal Edildi! Başka Platformla Dönecek mi?

Jasmine, RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından en üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma cezası almıştı. Bu cezalara rağmen yayınlanmaya devam eden dizinin her ne kadar ekranlara geçici bir süreliğine veda ettiği söylense de HBO Max Türkiye tarafından yapılan son paylaşımla birlikte dizinin ikinci sezonunun iptal edildiği ortaya çıktı.

Jasmine'in 2. Sezonu Gelmeyecek mi?

HBO Max Türkiye'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan son paylaşıma göre Jasmine'in ikinci sezonu iptal edildi. Bu, dizinin ekranlara "tamamen" iptal edildiği anlamına geliyor ancak paylaşım dikkatli bir şekilde incelendiğinde küçük bir ipucu içerdiği görülüyor.

Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye'ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek. Üzülmüyoruz ve biliyoruz ki bize hep Yasemin. ❤️ pic.twitter.com/ZfDjpadRgl — HBO Max Türkiye (@StreamMaxTR) February 16, 2026

Gönderide "Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye'ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek" ifadesinin kullanılması, Jasmine'in ikinci sezonunun YouTube gibi farklı bir platformda ya da Türkiye'ye erişime kapalı bir şekilde yayınlanabileceğini gösteriyor ancak bunun sadece bir tahmin olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla resmî bir açıklama gelene kadar dizinin yeni sezonunun geleceğine kesin gözle bakmamakta fayda var.

RTÜK, Jasmine Dizisine Neden Ceza Vermişti?

RTÜK, ilk olarak 15 Aralık 2025 tarihinde X üzerinden yaptığı paylaşımda Jasmine dizisi hakkında "türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullanarak inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Daha sonra diziye en üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verilmişti. Bu, dizinin tamamen yayından kaldırılmasına neden olmasa da bazı bölümlerinin HBO Max üzerinden seyredilememesine yol açmıştı. Katalogdan çıkarma kararı, sadece birinci bölüm için alınmıştı. Hâlâ ilk bölümüne ulaşılamayan dizinin yayından kaldırılması eğer RTÜK'ün kararı ile ilişkili ise mevcut bölümlerin de kaldırılması muhtemel görünüyor.

Jasmine Dizisinin Konusu Nedir?

HBO Max'te 12 Aralık 2025 tarihinde yayın hayatına başlayan Jasmine, ölümcül kalp hastalığı olan bir kadının hikâyesini merkeze alıyor. Yasemin adlı bir kadın, hayatta kalmak için kendini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor. Bu mücadele sırasında ise hiç beklemediği tehlikeli ve karalık bir dünyaya doğru sürükleniyor.

Jasmine Dizisinin Oyuncuları Kimler?