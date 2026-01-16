Jasmine'in 6. Bölümü Yayınlandı! Sezon Finali Oldu

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından en üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verilen Jasmine dizisinin altıncı bölümü yayınlandı. Sosyal medyada şimdiye kadar en çok konuşulan diziler arasında yerini alan bu yapım, yeni yayınlanan bölümle birlikte sezon finali yaptı.

Jasmine'in 6. Bölümü Yayında

Jasmine'in altıncı bölümü, HBO Max'te yayınlandı. Bu bölüm, birkaç gün önce HBO Max Türkiye'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan gönderi ile duyurulmuştu. Dijital yayın platformumum Türkiye sayfası üzerinden yapılan paylaşımda "Zor olsa da bir süreliğine onunla vedalaşma vakti" sözü yer almıştı.

Bu bölümün sezon finali olduğunun altının çizilmesi, dizinin ikinci sezonunun da onay aldığı anlamına geliyor. HBO Max kullanıcıları tarafından en çok izlenen yerli orijinal dizilerinin başında gelen bu yapım, yalnızca altı bölüm ile sınırlı kalmayacak. Dizi, yeni sezonda da izleyicileri ile buluşacak ancak ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağına dair şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Jasmine Konusu

12 Aralık 2025 tarihinde HBO Max üzerinden yayın hayatına başlayan Jasmine dizisi, ölümcül kalp hastalığı olan bir kadının hikâyesini ele alıyor. Yasemin isimli bu kadın, hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye sürükleniyor. Bu mücadelede kendini hiç beklemediği tehlikeli ve karanlık bir dünyada buluyor.

Jasmine Oyuncuları

Asena Keskinci

Burak Can Aras

Aziz Caner İnan

Önder Selen

Dilara Melami

Jasmine Nasıl ve Nereden İzlenir?

Jasmine, HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Bu, diziyi izlemek isteyenlerin belirli bir ücret karşılığında HBO Max aboneliği alması gerektiği anlamına geliyor. Abonelik aldıktan sonra dijital yayın platformuna akıllı TV, bilgisayar, tablet, telefon ve diğer desteklenen cihazlar üzerinden erişebileceğinizi belirtelim.