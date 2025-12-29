RTÜK'ün Yasakladığı Jasmine'in 4. Bölüm Tarihi Açıklandı

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan HBO Max'te kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Jasmine dizisi, ilk bölümünün yayınlanmasının üzerinden kısa bir süre sonra soruşturmaya tabi tutulmuş ve daha sonrasında platforma en üst sınırdan idari para cezası uygulanmıştı. Diziyi rafa kaldırmayan HBO, "Jasmine'inn 4. bölümü ne zaman yayınlanacak?" sorusunu yanıtladı.

Jasmine'in 4. Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

HBO Max Türkiye'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı son açıklamaya göre Jasmine dizisinin 4. bölümü, 2 Ocak Cuma günü yayınlanacak. Yeni bölümün uzunluğu henüz belli olmasa da dizinin duyurusuna yer verilen gönderide "Sana o kalbi bulacağız ya" ifadesi kullanıldı.

Jasmine'in Normalde Kaldırılması Gerekiyordu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), birkaç hafta önce diziye idari para cezası uygulamanın yanı sıra katalogdan çıkarılması yönünde bir karar almıştı. Bu karara göre dizinin HBO Max'in Türkiye kütüphanesinden kaldırılması gerekiyordu ancak dördüncü bölüm, RTÜK kararından sonra yayınlanacak üçüncü bölüm olacak.

Bu tarz durumlar söz konusu olduğunda RTÜK'ün kararını platforma tebliğ etmesinden sonra ilgili içeriğin katalogdan çıkarması için çoğunlukla 72 saatlik bir süre tanınır. RTÜK'ün cezayı HBO Max'e ne zaman tebliğ ettiği belli değil fakat kararın üzerinden oldukça uzun bir süre geçtiğini belirtmek gerekiyor.

Jasmine Dizisinin Konusu

HBO Max'in orijinal yerli yapımlarından biri olarak seyircilerle buluşan Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığı ile mücadele eden Yasemin isimli bir kadını merkezine alıyor. Yasemin'in hayatta kalmak için paraya ihtiyacı var ve bu parayı bulmak için çıktığı yolda beklenmedik olaylarla karşılaşıp kendisini karanlık bir dünyanın içinde buluyor.

Jasmine Oyuncuları