JBL, 80 Saat Pil Ömrü ve Gürültü Engelleme Sunan Kulaklıklar Tanıttı

JBL, Live serisinin mevcut modellerinin arasına iki yeni kulaklık daha ekledi. JBL Live 780Nc ve JBL Live 680NC olarak adlandırılan yeni cihazların özellikleri, tasarımı ve fiyatı da tanıtımla birlikte netlik kazandı. Her ikisi de temelde aynı özellikleri ve tasarımı paylaşıyor fakat birbirlerinden ağırlık açısından ayrılıyorlar.

JBL Live 680NC ve Live 780NC'nin Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm dinamik sürücüler

40 mm dinamik sürücüler LDAC Desteği: Mevcut

Mevcut Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Gürültü Engelleme (ANC): True Adaptive Noise Cancelling 2.0

True Adaptive Noise Cancelling 2.0 Yapay zeka destekli gürültü bastırma: Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: 80 saate kadar (ANC kapalı) / 50 saate kadar (ANC açık)

80 saate kadar (ANC kapalı) / 50 saate kadar (ANC açık) Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım

5 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım Çoklu Bağlantı Desteği: Mevcut

Mevcut JBL Live 680NC Ağırlığı: 231,16 g

231,16 g JBL Live 780NC Ağırlığı: 260 g

260 g Renk Seçenekleri: Mavi, siyah, kahverengi, beyaz ve yeşil

JBL Live 680NC ve Live 780NC, Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Her iki model de 40 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Bu boyut, Bu büyük sürücünün en önemli avantajlarının başında daha güçlü baslara kavuşmanıza yardımcı olması ve yüksek ses seviyelerine çıkıldığında sesin daha temiz kalmasını sağlaması geliyor. LDAC desteği sayesinde Apple Music, Spotify ve benzeri Platonlar üzerinden şarkı dinlerken daha doğal çıkan seslere elde edebiliyorsunuz.

Diğer yandan cihazlar, uzamsal ses desteği de sünüyor. Bu özellik sayesinde ses sadece iki taraftan değil, her yerden geliyormuş gibi bir hissiyat elde ediyorsunuz. Böylece film izlerken veya müzik dinlerken daha iyi odaklanabiliyorsunuz. Ayrıca enstrümanları daha iyi ayırt edebilir hâle geliyorsunuz.

JBL Live 680NC ve Live 780NC, Gürültü Engelliyor mu?

JBL'in yeni kulaklıklarında True Adaptive Noise Cancelling 2.0 teknolojisi yer alıyor. Boyut olarak daha büyük olan 780NC, çevredeki gürültüleri takip etmek için altı mikrofon kullanırken daha küçük model 680NC, dört mikrofondan yararlanıyor. Böylece etraftaki gürültü bastırılarak tamamen sese konsantre olmanız sağlanıyor.

Kulaklıkları eğer başka birileriyle görüşmek için kullanma gibi bir planınız varsa ikisi de size yardımcı olacak çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. Aramalar sırasında sesinizin net bir şekilde iletilmesi için başvurulan bu yapay zeka destekli gürültü bastırma özelliği, iki mikrofonla birlikte çevredeki gürültüleri tespit edip bunları azaltarak sesinize ön plana çıkarıyor.

JBL Live 680NC ve Live 780NC, Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

Cihazlar, ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği devre dışı bırakıldığında 80 saate kadar pil ömrü sünüyor. Ancak bu özellik etkinleştirildiğinde kullanım süreniz 50 saate kadar düşüyor. Her iki şekilde de iki günü aşkın bir süre boyunca kulaklıkları şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Öte yandan sadece 5 dakika şarj ederek dört saatlik bir müzik dinleme imkânı da elde edebiliyorsunuz. Bu arada geçtiğimiz ayın sonlarına doğru tanıtılan JBL Tune 730BT'nin 76 saate kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

JBL Live 680NC ve Live 780NC, Aynı Anda İki Cihaza Bağlanıyor mu?

İki kulaklık da aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Bu sayede bilgisayarınızda film izlerken telefonunuza eğer arama gelirse manuel olarak cihazlar arasında geçiş yapmanıza gerek olmuyor, bunun yerine otomatik olarak gelen aramaya yanıtlayıp konuşmaya başlayabiliyorsunuz.

JBL Live 680NC ve Live 780NC'nin Fiyatı Ne Kadar?

JBL Live 780NC için 249.95 dolar (11 bin 26 TL), Live 680NC için 159.95 dolar (7 bin 56 TL) fiyat etiketi belirlendi. Markanın şimdiye kadar pek çok kulaklığı Şimdiye kadar markanın Live serisinin birçok modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Bunu göz önünde bulundurarak yeni modellerin de Türkiye'de satışa sunabileceği söylenebilir. Bu durumda Live 780NC'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı, 13 bin 500 TL'nin üzerinde olabilir. Live 680NC ise 9 bin 325 TL'nin üzerinde satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

İki kulaklık arasında aslında çok büyük fark yok. Büyük bir kulaklık arıyorsanız Live 780NC, daha küçük bir şeyler istiyorsanız Live 680NC beklentilerinizi karşılayacaktır. İkisinin de gerek pil ömrü gerek gürültü engelleme konusunda kullanıcı ihtiyaçlarına karşılık vereceğini düşünüyorum. Renk seçenekleri de oldukça geniş. Hemen hemen her tarza hitap ediyor. Özellikle seyahatler için ideal olduklarını söyleyebilirim.