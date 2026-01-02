John Wick Olacağınız Yeni Oyun Geliyor! GTA'ya Rakip Olacak

Dünyanın en popüler film serilerinden biri olan John Wick'in yüksek bütçeli bir oyunu geliyor. Lionsgate tarafından yapılan açıklama ile resmen doğrulanan oyun, sizi John Wick evrenine götürmekle sınırlı kalmayacak, bununla birlikte kendinizi tıpkı John Wick gibi hissetmenize neden olacak.

John Wick'in Yüksek Bütçeli Oyunu Geliştiriliyor

Lionsgate tarafından yapılan açıklama ile beraber John Wick'in yeni oyunu AAA türüne sahip olacak. Bu, çok yüksek bir geliştirme ve pazarlama bütçesi ile hazırlanan dev bir proje olduğu anlamına geliyor. Oyunun arkasında büyük bir ekip olacak. Grafik kalitesi de bugünün koşullarını karşılayacak seviyede olacak.

Oyunun filmlerden bağımsız olması bekleniyor. Bu şekilde bir yol izlenmesi hâlinde oyuncular yepyeni bir hikâyeye tanık olacak. Sadece filmlerdeki olaylarla sınırlı kalmak yerine çok daha farklı konular işlenecek. Hatta oyuncuların hikâyeyi kendisinin şekillendirebileceği bir oyun bile mümkün olabilir.

Bithell Games tarafından geliştirilen ve 4 Aralık 2019 tarihinde piyasaya sürülen John Wick Hex'in aksine bu yeni proje çok daha kapsamlı bir şekilde ele alınacak. 2019'daki oyunun şu an Steam'deki incelemelerinin "karışık" olduğunu görüyoruz. 757 adet incelemeden yüzde 63'ü kadarı olumlu olan bu oyun pek genel oyuncu kitlesi tarafından benimsenmese de yeni oyuna dair beklentilerin yüksek olması muhtemel.

Bu arada Lionsgate'in planlarının arasında John Wick oyununun yanı sıra Testere (Saw) ile Açlık Oyunları (The Hunger Games) gibi büyük serilerinin de oyun uyarlaması da bulunuyor. Özellikle Açlık Oyunları'nın yüksek bütçeli bir oyun uyarlamasının hayatta kalma oyunları arasında önemli bir yer edinebilir.