Çok Sevilen Açık Dünya Oyunu 10 TL'ye Düştü!

Aksiyon dolu açık dünya deneyimi sunan Just Cause 4 Reloaded'ın fiyatı, Epic Games Store'da 10 TL'ye düştü. Üst düzey grafikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyun, indirimle birlikte çok uygun fiyata geliyor. Eğlenceli oynanışa önem veren kişilerin bu fırsatı kesinlikle kaçırmaması gerekiyor.

Just Cause 4 Reloaded, Epic Games'te 10 TL

Büyük açık dünyası ve benzersiz atmosferi ile oyuncuları büyüleyen Just Cause 4'ün Reloaded sürümü, Epic Games Store'da sınırlı bir süreliğine 10,35 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Normalde 69 TL'ye satılan oyun için yüzde 85 oranında indirim uygulanıyor. Bir Epic Games hesabınız varsa 18 Eylül'de sona erecek olan indirimden yararlanabilirsiniz.

Square Enix tarafından yayınlanan, Avalanche Studios tarafından geliştirilen oyunun Reloaded sürümü, oyuncuların eşi benzeri olmayan bir dünyanın içine sürüklüyor. Oyun tam anlamıyla bir kaos ortamı sunuyor. Bunu sadece havasından bile hissedebiliyorsunuz. Just Cause 4 Reloaded'ın en sevilen yanı ise önünüze çıkan birçok şeyi yıkıp dağıtabilmek.

Oyunculara sunulan bu yıkım odaklı deneyim, Grand Theft Auto 5 benzeri bir deneyim elde etmeyi sağlıyor. Oyunda bir yerden başka bir yere gitmek de oldukça kolay. Kanca sayesinde ulaşmanız gereken yere uzun uzun yürümenize gerek kalmıyor.

Just Cause 4 Reloaded'da karakterimiz Rico Rodriguez'in en büyük düşmanı Gabriela Morales'e karşı verdiği büyük mücadelede hedefine ulaşmasına yardımcı olmamız gerekiyor. Ancak bu son derece tehlikeli düşmanı yenmek o kadar kolay değil. Bu nedenle adım adım ilerlememiz ve onu etkisiz hâle getirmemiz gerekiyor.

Just Cause 4 Reloaded Sistem Gereksinimleri Neler?

Bilgisayarınızın Just Cause 4 Reloaded'ı sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmesi için aşağıda yer alan sistem gereksinimlerini karşılayan bir donanıma sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz veya daha iyisi

Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz veya daha iyisi Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM veya daha üstü) / AMD R9 270 (2 GB VRAM veya daha üstü)

NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM veya daha üstü) / AMD R9 270 (2 GB VRAM veya daha üstü) Kullanılabilir Depolama Alanı: 59 GB

59 GB RAM: 8 GB

8 GB DirectX: Sürüm 11

Minimum sistem gereksinimlerini karşılayan donanıma sahipseniz oyun düzgün bir şekilde çalışır ve siz de sonsuz eğlence vadeden bu oyunu doğrudan deneyimleyebilirsiniz.