1.444 TL'lik Üç Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

En popüler dijital mağazalardan biri olan Epic Games, düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Epic Games, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden üç oyunu ücretsiz veriyor.

Epic Games 3 Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Epic Games, The Battle of Polytopia, Monument Valley 2 ve Ghostrunner 2'yi bedava veriyor. Bu oyunları Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 18 Eylül 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Ghostrunner 2 Nasıl Bir Oyun?

Cyberpunk temasıyla öne çıkan Ghostrunner 2, hızlı ve akıcı oynanışa sahip bir aksiyon oyunudur. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda karşımıza çıkan düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Oyunda parkur sistemi de mevcut. Bu, oynanışı çok daha keyifli hâle getiriyor.

Gelen saldırılardan kaçınmak ve düşmanları hızlıca öldürmek için anlık kararlar vermemiz gerekiyor. Yani doğru zamanda doğru hareketi yapmamız son derece önemli. 2023 yılında piyasaya sürülen oyunda ayrıca boss savaşları da mevcut. Oyunun Steam'deki inceleme notlarının "Çok Olumlu" durumda olduğunu belirtelim.

Ghostrunner 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 960 / Radeon RX 480 / Intel Arc A380

DirectX: Sürüm 11

Oyunun yüklenebilmesi için en az 65 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Monument Valley 2 Nasıl Bir Oyun?

Monument Valley 2, en iyi bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Etkileyici müziklere sahip olan yapımda perspektifleri değiştirerek ve yolları kaydırarak bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Macera dolu bir yolculuğa çıktığımız oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi kademeli olarak artıyor.

Başlangıçta yer alan bölümler, temel mekanikleri anlamamız için basit olarak tasarlanmış ancak sornaki bölümlerde daha karmaşık bulmacalar ile karşılaşıyoruz. Ustwo Games tarafından geliştirilen Monument Valley 2'de Türkçe dil desteğinin yer aldığını belirtelim.

Monument Valley 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) 64-bit

İşlemci: Intel Core i5

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 460

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

The Battle of Polytopia Nasıl Bir Oyun?

The Battle of Polytopia, sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Haritayı keşfedip medeniyetimizi geliştirmeye çalışırken aynı zamanda diğer medeniyetlere karşı mücadele ediyoruz. 2020 yılında piyasaya sürülen yapımın Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

The Battle of Polytopia Minimum Sistem Gereksinimleri