Dünyanın En Kaotik Oyunu Ücretsiz Oldu! Hızlı Olun

Steam'de artık hemen hemen her hafta oyun kütüphanenizi daha da çeşitlendirmenize yardımcı olan pek çok oyun ücretsiz oluyor. Sınırlı bir süreliğine geçerli fırsatlar sayesinde oyunları kütüphanenize ekleyip onlara sonsuza kadar sahip olabiliyorsunuz. Bu hafta ise oynarken çok eğleneceğiniz bir roguelike oyun bedava dağıtılıyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Hâle Geldi?

Just Move: Clean City Messy Battle, Steam'de ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 8.49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Güncel kurla 372 TL'ye denk gelen oyunu sınırlı süreliğine geçerli fırsat sayesinde hiçbir şekilde ücret ödemeden almanız mümkün oldu ancak bunun için biraz acele etmeniz gerekiyor.

Oyun, 4 Mart 2026 saat 21.00'de tekrardan orijinal fiyatı ile satılmaya başlanacak. Belirtilen tarihten önce oyuna kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizde kalacak. Hemen yüklemeseniz dahi ileride bir tarihte oyunu indirip oynama sahip olacaksınız. Türkçe destekli bu oyun şimdiye kadar çok geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış değil. Ancak bu kampanya ile birlikte diğer oyuncuların da bir şans vermek isteyeceği oyuna dönüşmesi muhtemel.

Just Move: Clean City Messy Battle Ücretsiz Nasıl Alınır?

Steam'i açın.

Mağazaya gidin.

Oyunun adını aratın ve isminin üzerine basarak oyunun sayfasına gidin.

"Hesaba ekle" seçeneğine basın.

Just Move: Clean City Messy Battle Oynanış Videosu

Just Move: Clean City Messy Battle Nasıl Bir Oyun?

Roguelike oyunlar arasında yer alan Just Move: Clean City Messy Battle, yukarıdan aşağı bakış açısı ile oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Karakteriniz bir şehirde sizin yönlendirmenizle hareket ediyor ve yakın mesafedeki düşmanlara ateş edebiliyor. Siz onları alt etmeye çalışırken diğer karakterler de sizi ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Oyunda çeşitli düşman NPC'ler mevcut. Bunlardan birkaç tanesi büyük ve güçlü silaha sahip. Oyunda ilerledikçe sayıları artıp daha çok hasar vermeye başlıyorlar. Öte yandan onlarca küçük NPC de size sürekli ateş ediyor ve oyun kısa süre içinde kaotik bir hâl alıyor. Bu arada mevcut haritalar arasında ana yol, çatı, bahçe, bina, ev üstü, sokak, köprü, kavşak, park alanı ve koridor mevcut.

Just Move: Clean City Messy Battle'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 / 11

Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 İşlemci: Intel core i3

Intel core i3 RAM: 1 GB

1 GB Ekran Kartı: 1 GB VRAM

1 GB VRAM Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Just Move: Clean City Messy Battle'ı hemen hemen her bilgisayarda sorunsuz bir şekilde çalıştırıp oynamanız mümkün. Bunun için çok güçlü bir sisteme sahip olmanıza gerek yok. Günümüzdeki her bilgisayar, bu oyunu çalıştırabilecek güce sahip. Dolayısıyla "Bilgisayarım Just Move: Clean City Messy Battle'ı kaldırır mı?" gibi sorular hakkında endişelenmenize gerek yok.

Just Move: Clean City Messy Battle Kaç GB?

Just Move: Clean City Messy Battle'ı oynamak için ihtiyacınız olan kullanılabilir depolama alanı 1 GB. Retro tarzı oynanış sunması ve çok yüksek grafik kalitesine sahip olmaması gibi faktörlerden dolayı neredeyse hiç alan kaplamadığı söylenebilir. Günümüzde artık 256 GB depolama alanının artık standart hâle geldiğini göz önünde bulunduracak olursak depolama konusunda da sorun yaşamanız pek olası değil.

Just Move: Clean City Messy Battle'ı Kimler Oynamalı?

Just Move: Clean City Messy Battle, basit bir oynanışa sahip oyun oynamayı tercih eden oyunculara hitap ediyor. Otomatik ateş etme özelliği sayesinde size tek kalan görev, karakteri doğru konumlandırmak oluyor. Ayrıca çok yüksek tempolu olması sayesinde kısa molalarda oynayacak oyun arayanlar da tercih edebilir.

Just Move: Clean City Messy Battle'ı Kimler Sevmez?

Bu oyunun sunduğu oynanış oldukça sade olduğu için her oyuncuya hitap etmeme ihtimali bulunuyor. Kontrolün tam olarak kendisinde olmasını isteyen ya da öncelikler listesinin başında "sağlam hikâye" gelen oyuncular, Just Move: Clean City Messy Battle'dan çabucak sıkılabilir. Özellikle oyunlarda refleksleri çok gelişmiş olan kişiler, oyunu çok kolay bulabilir. Bu da yeterince keyifli bir oyun deneyiminden uzak kalmanıza neden olabilir.