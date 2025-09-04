Kaçırdıysanız Üzülmeyin: Tesla Türkiye, Kampanya Süresini Uzattı!

Tesla Türkiye, Enhanced Autopilot kampanyasını uzatma kararı aldığını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde başlayan indirim aslında sona erecekti ancak Tesla yoğun ilgi karşısında uzatma kararı aldı. Kampanya kapsamında Tesla kullanıcılarına birçok ayrıcalık avantajlı fiyatlar ile sunuluyor. Peki bu ayrıcalıklar neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Türkiye Enhanced Autopilot Kampanyası Uzatıldı!

Tesla hem sürüş destek paketinde hem de ürün gamında dikkat çekici yenilikler duyurdu. Enhanced Autopilot kampanyasının uzatılmasıyla birlikte teknoloji odaklı kullanıcılar avantajlı fiyattan yararlanabilecek. Ayrıca performans tutkunlarını hedefleyen yeni Model Y Performance da Türkiye’de satışa çıktı.

Gösterilen yogun ilgi üzerine, Enhanced Autopilot (EAP) kampanyamizi 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatma karari aldik! Kampanyanin uzatilmasiyla, Eylül ayinda siparis verip aracini teslim alacak müşterilerimiz de KDV dahil 57.500… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) September 3, 2025

Tesla Türkiye resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gelişmiş Otopilot (Enhanced Autopilot – EAP) paketine yönelik kampanyanın 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Eylül ayı içerisinde yeni bir Tesla siparişi verip aracını teslim alan müşteriler, KDV dâhil 57 bin 500 TL avantajlı fiyatla bu pakete sahip olabilecek. Navigate on Autopilot, Otomatik Şerit Değiştirme ve Akıllı Çağır (Smart Summon) gibi gelişmiş özellikleri kapsayan EAP sürüş deneyimini daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Tesla’nın duyuruları sadece kampanya ile sınırlı kalmadı. Marka en güçlü SUV modeli olan Model Y Performance’ı Türkiye’de satışa sundu. Çift motorlu elektrikli sistemle 460 beygir güç üreten araç, 0’dan 100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,5 saniyede tamamlıyor. WLTP normlarına göre 580 km menzil sunan ve maksimum 250 km/s hız yapabilen Model Y Performance performansıyla spor otomobillere meydan okuyor.

Tesla Türkiye’nin resmi sitesinde Model Y Performance için açıklanan fiyat 4 milyon 418 bin 400 TL olarak listeleniyor. Bu hamle markanın hem ileri teknoloji paketlerini daha erişilebilir kılma hem de ürün gamını genişleterek Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirme stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

