Trafik Kazalarında Neden Kadınlar Daha Fazla Zarar Görüyor? 2027'de Değişiyor!

Yapılan araştırmalar ve analizlere bakıldığında trafik kazalarında kadınların erkeklerden daha fazla hasar aldığı açıkça görülüyor. Peki bu durumun ana sebebi ne hiç düşündünüz mü? Konuyla ilgili yapılan yeni çalışmalar sayesinde bu sorunun cevabı 2027 yılında değişecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Mankenler 70 Yıldır Erkeklere Göre Tasarlanmıştı: Yeni THOR-05F Bu Düzeni Yıkıyor!

Bir araba kazasında kadınların neden daha fazla yaralandığını hiç düşündünüz mü? Cevap şaşırtıcı derecede basit! Zira testler 70 yıldır erkek vücuduna göre tasarlanmış mankenler ile yapılıyordu. ABD sonunda bu büyük hatayı düzeltiyor ve kadın anatomisini gerçekçi şekilde temsil eden ilk çarpışma mankeni THOR-05F resmen tanıtıldı.

Araç güvenliğindeki 60 yıllık adaletsizlik sona eriyor. Bugüne kadar kullanılan “kadın mankenler” gerçekte erkek mankenlerinin küçültülmüş versiyonlarıydı. Kısacası kadın kemik yapısı, kas yoğunluğu, eklem esnekliği ve organ yerleşimi göz ardı edilince gerçek kazalarda ortaya çıkan yaralanmalar testlerde hiç ölçülemiyordu.

Bu hususta yapılan araştırmalar aynı çarpışma koşullarında kadınların yüzde 73 daha fazla ciddi yaralanma riski taşıdığını ortaya koydu. THOR-05F bu tabloyu değiştirmek için geliştirildi. Manken kadın iskeletinin orantıları, eklem hareketleri ve hassas bölgeleri birebir taklit edecek şekilde tasarlanmış durumda. Üzerindeki 150’den fazla sensör, çarpışma sırasında vücudun maruz kaldığı kuvvetleri milimetrik doğrulukla ölçebiliyor.

Bu sayede ilk kez kadınların gerçek ihtiyaçlarına göre geliştirilecek araç güvenlik sistemleri mümkün olacak. Yeni modelin ABD’de 2027’den itibaren zorunlu testlere dahil edilmesi beklenirken, Avrupa da aşamalı olarak kendi prosedürlerine entegre etmeye hazırlanıyor. Asya ülkelerinin de birkaç yıl içinde benzer standartlara geçmesi öngörülüyor.

Bu gelişme, otomotiv sektörünün onlarca yıldır gözden kaçırdığı bir sorunu çözüme kavuşturmakla kalmayıp, gelecekte çok daha güvenli araçların tasarlanmasının da önünü açacak. Peki sizce otomotiv endüstrisi bu adımı çok mu geç attı? Yorumlarda buluşalım.