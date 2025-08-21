Huzurlu Yolculuğa Çıkaran 2 Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Epic Games bu hafta pek bilinmeyen iki oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Epic Games İki Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Epic Games, Kamaeru: A Frog Refuge ve Strange Horticulture'ı bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 21 Ağustos 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Kamaeru: A Frog Refuge Nasıl Bir Oyun?

Kamaeru: A Frog Refuge, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Sakin bir tempoda ilerleyen oyun, stresten uzak bir oynanış sunuyor. Böylece huzurlu vakit geçirmenize yardım ediyor. Oyundaki amaç ise terk edilmiş sulak alanı restore edip kurbağalar için güvenli bir yer hâline getirmek.

Oyunda çok sayıda kurbağa ve bitki türü bulunuyor. Farklı renk ve desenlere sahip yüzlerce kurba türünün fotoğraflarını çekerek dijital koleksiyon yapabiliyoruz. Oyunda ayrıca mini oyunlar da bulunuyor. Bu mini oyunlar, oyuna çeşitlilik katarak daha eğlenceli hâle getiriyor.

Kamaeru: A Frog Refuge Fragmanı

Strange Horticulture Nasıl Bir Oyun?

Strange Horticulture, dedektiflik ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda Undermere kasabasında yer alan "Strange Horticulture" isimli bir bitki dükkânını işletiyoruz. Görevimiz ise gizemli botanik ansiklopedinizi kullanarak doğru bitkiyi bulmak ve onlara vermek.

Her gün dükkâna farklı müşteriler geliyor ve istedikleri bitkiler için ipuçları veriyor. Bu ipuçlarını kullanarak bitkileri bulmamız gerekiyor. Ayrıca kasaba çevresindeki haritada yeni bitkiler keşfetmek için şifreli notları ve ipuçlarını çözmemiz de gerekiyor.

Yanlış bitki verdiğimizde hikâyede olumsuz sonuçlar ile karşılaşabiliyoruz. Ayrıca bazı bulmacalar zorlayıcı olabiliyor. Bu da çok fazla detay odaklı olmamızı gerektiriyor. Tek oyunculu moda sahip olan yapımda arayüz ve alt yazı desteği de bulunuyor.

Strange Horticulture Fragmanı

Kamaeru: A Frog Refuge Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core m5-6Y57 veya eş değer bir işlemci

Intel Core m5-6Y57 veya eş değer bir işlemci RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: HD Graphics 515 (1024 MB)

HD Graphics 515 (1024 MB) Depolama: 400 MB kullanılabilir alan

Strange Horticulture Minimum Sistem Gereksinimleri