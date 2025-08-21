Resident Evil Serisinde Dev İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Zombi oyunlarını oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de Resident Evil 4, Resident Evil Village ve Resident Evil 7 Biohazard dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 24 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

En iyi zombi oyunları arasında yer alan Resident Evil 3, yüzde 75 oranında indirime girdi. Steam'de oyunun fiyatı 29,99 dolar (1.227 TL) yerine 7,49 dolar (306 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Nemesis'e karşı mücadele ettiğimiz bu oyun, 1999'da çıkan aynı adlı yapımın yenilenmiş sürümüdür.

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Resident Evil 2 de yüzde 75 oranında indirime girdi. 2019 yılının ocak ayında satışa sunulan oyunun fiyatı 29,99 dolardan 7,49 dolara düştü. Oyunun Steamdeki incelemeleri "son derece olumlu" durumda.

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil Village yüzde 75 oranında indirime girdi. Hayatta kalma ve korku türlerindeki oyun 29,99 dolar yerine 7,49 dolara satılıyor. 2021 yılının mayıs aıynda piyasaya sürülen oyunun Steam'deki incelemeleri "son derece olumlu" durumda.

2017 yılının ocak ayında satışa sunulan Resident Evil 7 Biohazard yüzde 60 oranında indirime girdi. Capcom tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 14,99 dolardan (613 TL) 5,99 dolara (245 TL) düştü. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyun 83 Metacritic puanına sahip.

Steam'de İndirime Giren Resident Evil Oyunları