Yıllardır Hayali Kurulan AirPods Gerçek Oluyor: Benzersiz Olacak!

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü AirPods Pro 3 ile kullanıcıların beğenisini kazanan Apple, kablosuz kulaklık alanında çıtayı bir seviye daha yukarı çıkartmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre şirket yıllardır teknoloji kulislerinde konuşulan kameralı AirPods modeli için kolları sıvadı.

Konu hakkında paylaşılan raporlar yeni cihazın AirPods Pro 3'ün yeni bir versiyonu olarak kullanıcıların karşısına çıkacağını gösteriyor. Gelin yapay zeka odaklı olması beklenen yeni kulaklığın özelliklerine ve tanıtım tarihine hep birlikte göz atalım!

Kameralı AirPods Pro 3 Neler Sunacak?

Tahmin edebileceğiniz üzere yeni modelin en dikkat çekici özelliği bünyesinde barındıracağı kızılötesi kameralar olacak. Raporlara göre Apple, söz konusu kameraları fotoğraf veya video çekmenin yanı sıra cihazın yapay zeka yeteneklerini artırmak için de kullanacak.

Analistlere göre yapay zeka ile entegre çalışan kameralar kulaklığın bulunduğu çevreyi analiz edip kullanıcıya bilgi vermesine yardımcı olacak. Şirket tarafından "Görsel Zeka" (Visual Intelligence) olarak adlandırılan bu teknolojinin kameralı AirPods modelinin merkezinde yer alması bekleniyor.

Yeni AirPods Pro 3 modeliyle ilgili bir diğer heyecan verici iddia ise kontrol mekanizmasında yapılacak değişiklikler. Aktarılanlara göre yeni modelde kulaklık saplarında bulunan basınca duyarlı tuşlar tamamen kaldırılacak. Bu tuşların yerine kullanıcıların yapacağı el hareketlerini destekleyen bir sistemin geleceği tahmin ediliyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir kaynaklara göre Apple, merakla beklenen yeni kameralı kulaklığını bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtacak. Cihazın tıpkı ilk AirPods Pro 3 modeli gibi eylül ayında düzenlenecek iPhone lansmanında sergilenmesi muhtemel.

Fiyat tarafında ise mevcut Pro 3'ün standart model olarak kalması beklenirken yeni kameralı versiyonun daha yüksek bir fiyat etiketiyle üst düzey bir seçenek olarak raflardaki yerini alacağı düşünülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.