Rafa Kalktı Demişlerdi! Apple’ın 200 Bin Liralık Tabletinden Kritik Sızıntı

Apple, katlanabilir telefon pazarına girmek için ilk katlanabilir mobil cihazları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket şu anda katlanabilir iPhone’a odaklanmış durumda ancak planları bununla sınırlı değil. Son gelen bilgilere göre daha önce rafa kalktığı öne sürülen katlanabilir iPad projesiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Peki katlanabilir iPad çıkacak mı, fiyatı ne kadar olacak?

Apple, Katlanabilir iPad'i Çıkaracak mı, Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçtiğimiz aylarda Apple’ın katlanabilir iPad üzerinde çalışırken teknik sorunlarla karşılaştığı ve bu nedenle projeyi durdurduğu öne sürülmüştü. Ancak kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir söylenti, aslında işin aslının böyle olmadığını ortaya koyuyor.

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Mark Gurman’ın paylaştığı yeni bilgilere göre ABD’li teknoloji devi, katlanabilir iPad için çalışmalarını sürdürmekten vazgeçmiş değil. Devasa ekranıyla dikkat çekecek bu cihazda ağırlık ve ekran teknolojisiyle ilgili bazı sorunlar yaşasa da önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeyi planlıyor.

Tanıtım içinse 2029 yılı işaret ediliyor. Hatta 2028'de duyurulması bekleniyordu ancak söz konusu iki problem nedeniyle bir yıl gecikecek. Sızıntı kaynağı, katlanabilir iPad’i sadece ekranlı bir MacBook olarak ifade ediyor. Bu benzetme, tabletin ekranının bir bilgisayar kadar büyük olacağı anlamına geliyor.

Katlanabilir iPad Ekranı Kaç İnç Olacak?

İddialara göre katlanabilir iPad'in ekran boyutu tamamen açıldığında 18 inç olacak. Mobil cihaz tam açılmadığında yani MacBook benzeri bir duruş sergilediğinde ise 13 inç MacBook Air kadar alan kaplayacak. Tabii fiziksel klavye bulunmayacak. Bu arada ekranın Samsung tarafından üretileceği ve katlanma izi olmayacağı belirtiliyor.

Bildiğiniz üzere katlanabilir cihaz üreticilerinin şu anda en fazla kafa yorduğu konulardan biri, ekranlardaki katlanma izi. Aslında bu iz kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından rahatsız edici bulunmuyor. Hatta çoğu zaman dikkatli bakılmadığında bile görünmüyor. Ancak markalar, yine de kullanıcı deneyimini yükseltmek için bu sorunu çözmeye çalışıyor.

Apple’ın ise katlanabilir iPhone’da katlanma izine yer vermeyeceği öne sürülüyor. Yani sorunu çözmüş. Şirketin bu deneyimi katlanabilir iPad’e aktarmaması için herhangi bir neden bulunmuyor.

Katlanabilir iPad Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Önümüzdeki yıllarda tanıtılacak yeni tablet, büyük ekranı nedeniyle oldukça pahalı olacak. Hatta 13 inç iPad Pro'dan üç kat daha fazla etiketle raflarda yerini alması muhtemel. Söz konusu cihaz 1.299 dolara satılıyor. Bu bağlamda katlanabilir iPad fiyatı ise 3 bin 900 dolar olabilir.

Katlanabilir iPad Türkiye'de Kaç Para Olacak?

3 bin 900 doları güncel kur üzerinden çevirdiğimizde yaklaşık 171 bin TL ediyor. Türkiye’de tabletlere uygulanan yaklaşık yüzde 23’lük vergi eklendiğinde cihazın etiketi 210 bin TL civarına ulaşıyor. Bu maalesef düşük bir fiyat değil. Tabii sadece bir beklenti olduğunu tekrardan hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Tabletin iddia edilen fiyatı oldukça yüksek. Üstelik 2029’a kadar bellek krizi daha da derinleşirse etiketin çok daha yukarı çıkması muhtemel. Bu nedenle normal iPad’ler kadar geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgi göstereceğini hiç sanmıyorum. Büyük ekranı da çoğu kullanıcı için gereksiz kalabilir. Ancak grafik tasarımcılar, 3D modelleme yapanlar ve video editörleri için aynı şeyi söyleyemeyiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.