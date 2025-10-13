Merakla Beklenen iPhone İçin Sevindiren Gelişme: Fiyatı Düşecek!

Teknoloji devi Apple, son dönemde katlanabilir telefon pazarına giriş planlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Pek çok kişi şirketin yakında piyasaya sürmesi beklenen ilk katlanabilir iPhone'u merakla bekliyor. Öte yandan söz konusu cihazın fiyatı hakkında ortaya atılan son iddialar herkesi korkutan cinsten.

Ancak gelen son bilgilere göre katlanabilir iPhone'un fiyatı beklenenden ucuz olabilir. Zira, söylentilere göre Apple telefonun oldukça yüksek olduğu belirtilen maliyetini düşürmek için harekete geçti. İşte detaylar!

Katlanabilir iPhone'un Menteşe Maliyeti Beklenenden Daha Düşük Olabilir

Bildiğiniz üzere, katlanabilir akıllı telefonların en maliyetli parçalarından biri menteşeleri. Gerek bu parça için kullanılan özel malzemeler gerekse üretim sürecindeki zorluklar bu cihazların fiyatını önemli bir ölçüde artırıyor.

Uzun bir süredir Apple'ın da ilk katlanabilir modeli için sektörün en iyi menteşelerinden birini geliştirmeyi hedeflediği bildiriliyordu. Bu nedenle cihazın fiyatının ciddi şekilde artabileceği iddia ediliyordu. Öyle ki daha öncesinde paylaşılan raporlar, her bir menteşenin Apple'a 100 ila 120 dolar arasında mal olacağını gösteriyordu.

Ancak şimdi ise bu maliyetin 70-80 dolar bandına inebileceği söyleniyor. Analistlere göre şirket bu düşüş için kullanmayı planladığı malzemelerden ödün vermeyecek. Firma bunun yerine üretim sürecindeki montaj tasarımını daha maliyetli hale getirecek.

Bununla birlikte Apple'ın katlanabilir iPhone için anlaştığı Foxconn ve Shin Zu Shing üreticilerinin telefonun menteşesi için özel bir ortaklık kurduğu söyleniyor. Ayrıca ilerleyen dönemde bu ortaklığa markanın bir diğer üreticisi olan Luxshare'ın da dahil olacağı öne sürülüyor. Şirketin bu sayede artan rekabet ile birlikte maliyetleri daha da düşürebileceği belirtiliyor.

Katlanabilir iPhone'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporlar, iPhone Fold isimli yeni katlanabilir telefonun yaklaşık 2300 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını işaret ediyordu. Ancak şimdiyse firmanın menteşe ve diğer donanımları daha maliyetli bir hale getirerek cihazın fiyatını 2000 dolar seviyelerine düşürebileceği aktarılıyor.

iPhone 17 serisinin fiyatları göz önüne alındığında bile bu rakamlar birçok kullanıcı için yüksek gelebilir. Ancak bu fiyatın, cihazın en büyük rakibi olan Samsung Galaxy Z Fold 7'nin 2000 dolar civarında alıcı bulduğu düşünüldüğünde, Apple'ın katlanabilir telefon pazarında rekabetçi bir strateji izlediği söylenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz, en iyi katlanabilir telefon modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.