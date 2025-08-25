7500 mAh Bataryalı Xiaomi 16 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl Xiaomi 15 serisini satışa sunan Xiaomi, yeni telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 16 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon çok güçlü işlemciye ve devasa bataryaya sahip olacak.

Xiaomi 16 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 16 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Xiaomi 15'te 6,36 inç ekran büyüklüğü ve 1200 x 2670 piksel çözünürlük, Xiaomi 16 Pro'da ise 6,73 inç ekran büyüklüğü ve 1440 x 3200 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Xiaomi 15 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde makro fotoğraf özelliğini destekleyen periskop telefoto kamera bulunacak.

Xiaomi 16 Pro'nun ön yüzeyinde yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özelliğine sahip kamera yer alacak. Bu gelişmiş kamera sistemi sayesinde hem videolarda hem de fotoğraflarda çok kaliteli görüntüler elde edilecek.

7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Dev batarya, telefonun tek şarjla uzun süre boyunca kullanılmasını sağlayacakken yüksek şarj hızı ise telefonun kısa sürede şarj olmasını mümkün hâle getirecek.

Xiaomi 16 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 16 serisinin 2025 yılının eylül ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 16'nın global sürümünün ise 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı iddia edildi.