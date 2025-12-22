Samsung’u Apple Korkusu Sardı: Daha Çıkmayan iPhone'a Rakip Geliştiriyor!

Son dönemlerde akıllı telefon dünyasının gözü Apple’da. Öyle ki şirket, kitap formunda olacak ilk katlanabilir iPhone’unu tanıtmaya hazırlanıyor. Pazarın önde gelen üreticileri bugüne kadar onlarca katlanabilir model piyasaya sürmüşken Apple henüz ilk modelini bile çıkarmış değil. Ancak görünüşe göre şimdiden büyük bir merak ve etki yaratmayı başardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ise Apple’ın merakla beklenen katlanabilir iPhone’una rakip bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre firma, ABD'li markanın çıkarmaya hazırlandığı telefonla benzer özellikler taşıyan yeni bir model için kolları sıvadı. İşte bu yeni cihazla ilgili ilk detaylar...

Samsung Galaxy Z Wide Fold Ortaya Çıktı

Yeni bir sızıntıya göre Samsung'un şimdilk "Galaxy Z Wide" adı verilen bu modeli, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold 8'in yerini almayacak. Yani şirket kitap formunda iki model birden çıkaracak. Fold 8 selefi ile benzer oranlara sahip olacak ancak Galaxy Z Wide Fold biraz farklı olarak katlanabilir iPhone'a benzeyecek.

Daha önce gelen iddialara göre Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun 7,56 inç ana ekran ve 5,49 inç dış ekrana sahip olması bekleniyor. Samsung’un yeni katlanabilir modelinin ise ana ve dış ekran boyutları sırasıyla 7,6 inç ve 5,4 inç olacak. Her iki cihaz da açıldığında 4:3 en boy oranı sunacak.

Ekran ve katlanma özellikleri açısından bakıldığında katlanabilir iPhone ile Samsung Galaxy Z Wide Fold’un neredeyse aynı ölçülere sahip olacağı görülüyor. Bu da Asya merkezli firmanın şimdiden Apple’a güçlü bir rakip olmaya hazırlandığını gösteriyor.

Aslında bu durum pek de şaşırtıcı değil. Zira Samsung, geçmişte de Apple’dan sıkça ilham almıştı. Örneğin ABD'li üreticinin ultra ince tasarımlı iPhone Air’ı piyasaya sürmesinin ardından Samsung da buna yanıt olarak Galaxy S25 Edge’i çıkarmıştı. Görünen o ki önümüzdeki dönemlerde Apple ile Samsung arasındaki rekabet daha da kızışacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi katlanabilir telefonlar arasına girmesi beklenen Samsung Galaxy Z Wide Fold ve katlanabilir iPhone'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.