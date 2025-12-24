Katlanabilir iPhone'un Videosu Paylaşıldı! Tasarımı Şaşırttı

Apple'ın katlanabilir telefonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu doğrultuda katlaanbilir iPhone'un videosu ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı belli oldu. Görünüşe göre cihaz, diğer katlanabilir telefonlardan biraz farklı bir görünüme sahip olacak.

Katlanabilir iPhone'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurularak 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla katlanabilir iPhone maketi oluşturuldu. Bu maket, iPhone Fold olarak da bilinen telefonun gerçektte nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan video 25 saniye uzunluğunda.

Hand-on with a mockup. I actually like this. pic.twitter.com/iGJWvEB8s3 — Ben Geskin (@BenGeskin) December 18, 2025

Diğer videoda bu maket, iPhone 17 Pro Max ile yan yana görüntülendi. iPhone Fold, katlandığında biraz daha geniş ama belirgin şekilde daha kısa görünüyor. Açıldığında ise iPhone 17 Pro Max'e kıyasla çok daha fazla ekran alanı sunacak. Tek elle kullanmak zor olabilir. Açıldığında ise iki elle kullanım neredeyse şart olacak.

Comparison with the iPhone 17 Pro Max pic.twitter.com/MpJ80AwHXw — Ben Geskin (@BenGeskin) December 18, 2025

Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 7,7 inç civarı

7,7 inç civarı İkinci Ekran Boyutu: 5,3 inç civarı

5,3 inç civarı Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 24 MP

Gücünü 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A20 Pro işlemcisinden alacak telefonun 12 GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı yer alabilir. Ön kamera ise 24 megapiksel çzöünürlüğünde oalbilir.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer almaya hazırlanan iPhone Fold'un 2026 yılınnı eylül ayında tantıılması bekleniyor. Aynı tarihte iPhone 18 serisinin de duyurulacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber yeni akıllı telefon modellerinin tasarımı, tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak.