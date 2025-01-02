Bu Nasıl Hata? Kia, 23.000 Elektrikli Aracına Civata Takmayı Unutmuş

Otomobil üreticisi Kia, tam 23.000 elektrikli aracını geri çağırıyor. Sebep? Arka koltukların düzgün şekilde monte edilmemiş olması.

Yeni EV9 elektrikli SUV modellerinin Kore’nin Gwangmyeong tesisinde 25 Eylül 2023 ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında üretildiği ve ikinci veya üçüncü sıra koltuklar için montaj civatalarının eksik olabileceği bilgisi Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) sunulan belgelerle kanıtlandı.

Kia'nın raporuna göre hata bir montaj hattı çalışanı tarafından yapıldı. Görünen o ki söz konusu kimse, araçlardaki koltuk civatalarını düzgün sıkmamış.

NHTSA raporunda, koltuk civatalarının eksikliği durumunda bir kaza anında koltukların yerinden çıkabileceği ve bu durumun yolcular için ciddi yaralanma riski oluşturabileceği belirtiliyor.

23 Bin Araç Geri Çağırılıyor

Sorun ilk olarak Eylül ayında bir müşterinin, 2024 model EV9 aracındaki üçüncü sıra koltukların monte edilmediğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra, ABD'deki ikinci bir araçta da benzer bir sorun tespit edildi.

Kia, sorunun boyutunu anlamak için Güney Kore’deki fabrikadan gelen 90 adet EV9’u rastgele incelemeye aldı. İlginç bir şekilde, incelenen araçların hiçbirinde eksik veya gevşek koltuk donanımı tespit edilmedi.

İki ABD vakasına dikkat çeken Kia, 23.000 EV9 modelini geri çağırmaya karar verdi.

Kia, geri çağrılan araçların ikinci ve üçüncü sıra koltuklarını ücretsiz olarak kontrol edecek ve eksik olan civataları takacak veya gevşek olanları sıkacak. Ancak etkilenen araçların ardışık olarak üretilmediği için araç sahipleri yetkili bir bayiye başvurarak araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol ettirmeleri gerekecek.