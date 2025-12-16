Kick'ten Oyuncuları Kızdıracak Karar! Bunu Kimse Beklemiyordu

Dünyanın en popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Kick, izleyici kitlesini şaşkına çeviren bir karar aldı. Şirketin CEO'su tarafından açıklanan bu karara göre platform çok yakın bir zamanda rakipleri ile arasındaki en büyük farkını ortadan kaldıracak bir adım atacak.

Kick Platformuna Reklamlar Geliyor

Kick, rakibi Twitch ve YouTube gibi platformlardan farklı olarak şimdiye kadar hiç reklama yer vermedi. Bu, canlı yayın platformunun kullanıcı deneyimi açısından diğer platformlara göre oldukça avantajlı bir konumda olmasını sağladı. Ancak yayıncılar ile izleyicileri buluşturan platformun aldığı yeni kararla birlikte bu durum yakında değişecek gibi görünüyor.

Kick CEO'su Eddie Craven, Kick'e yakında reklamların geleceğini doğruladı. Henüz net bir tarih paylaşmasa da canlı yayın platformunun bu değişikliği neden yapmak istediğine açıklık getirdi. 13 Aralık'taki Kick Talks bölümünde konuşan Craven, Kick'in yakında reklam içereceğini ve bu nedenle şimdilik reklamsız deneyimin keyfinin çıkarılmasını önerdi.

Şirketin CEO'su, bu kararı duyurduktan hemen sonra gerekçe olarak platformun şu an para kaybetmesini gösterdi. Kick, hâlihazırda yaşadığı finansal sorunların önemli bir kısmını reklamlarla karşılamayı planlıyor fakat Craven tarafından aktarılan bilgilere göre bu reklamlı döneme geçişin kullanıcılar üzerinde çok büyük bir etkisi olmayacak.

Platform, reklamları seyir keyfine zarar vermeyecek ve aşırı derecede rahatsız edici olmayacak şekilde eklemeyi planlıyor. Craven, kullanıcıların şu anda bu platformu tercih etmesinin en önemli sebeplerinden birinin Kick'in reklamsız deneyim sunması olduğunun farkında olduklarını belirtti ve bu nedenle geçiş sürecinde oldukça dikkatli olacaklarına işaret etti.