Snapdragon 8 Elite İşlemcili Ucuz El Konsolu Tanıtıldı

Oyuncuların yakından takip ettiği markalardan Ayaneo, yeni uygun fiyatlı el konsoluyla yeniden sahneye çıktı. Şirket, Konkr Pocket Fit Elite isimli yeni cihazını resmen tanıttı. Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alan yeni el konsolu, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla sektörde önemli bir yer edinebilir. İşte detaylar!

Konkr Pocket Fit Elite Özellikleri

Yeni cihaz, Samsung Galaxy S25 Ultra gibi üst düzey telefonlarda kullanılan Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanan ilk el konsollarından biri olarak öne çıkıyor. Nintendo Switch 2 ve Steam Deck gibi kompakt bir tasarıma sahip olan Konkr Pocket Fit Elite, 144 Hz yenileme hızına sahip 6 inçlik bir FHD ekranla geliyor.

Güç ihtiyacını 8.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya karşılayan el konsolu, aynı zamanda oyuncular için epey kullanışlı özellik ve yazılımları da bünyesinde barındırıyor. Dünyanın ilk çift modlu tetik kilidine ve hall effect joystick'lere sahip olan cihaz, Android tabanlı işletim sistemiyle geniş bir oyun kataloğu sunuyor.

Konkr Pocket Fit Elite'ın Fiyatı Ne Kadar?

Ayaneo, oyunculara yönelik yenilikçi teknolojiler ve güçlü donanım özellikleri ile birlikte gelen Konkr Pocket Fit Elite'ın fiyatının 399 doların altında olacağını duyurdu. Cihazın ilk olarak Çin ve ABD gibi büyük pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Başarılı olması durumunda ise diğer pazarlara da açılacağı öngörülüyor.

Peki siz yeni el konsolu hakkında ne düşüyorsunuz? Sizce Konkr Pocket Fit Elite, en çok tercih edilen el konsolu modelleri arasına katılabilir mi? Yorumlarda buluşalım.