Netflix ve Disney+'a Kötü Haber: Korsan Siteler Altın Çağını Yaşıyor

Bir zamanlar internetten film ve dizi izlemenin neredeyse tek yolu olan korsan içerik siteleri, günümüzde beklenmedik bir şekilde yeniden popülerlik kazanıyor. Üstelik sadece birkaç yıl önce Netflix ve benzeri platformların yaygınlaşmasıyla bu sitelerin sonunun geldiği düşünülmesine rağmen. Peki ne oldu da insanlar tekrar korsan içeriklere yönelmeye başladı?

Her Şey Netflix'in Yükselişi ile Başladı

Sizden son 20 yılın en başarılı şirketlerini sıralamanızı istesek muhtemelen Netflix'i listenizin üst sıralarına dahil edersiniz. Bir zamanlar ABD'de hizmet veren DVD kiralama şirketi olarak hayatına başlayan şirket, 2007'de internet üzerinden içerik izleyebileceğiniz bir servise dönüştü ve 2010'lar boyunca inanılmaz bir hızla tüm dünyaya yayıldı.

2016 itibariyle Türkiye'de de faaliyet gösteren şirket uygun fiyatı, kullanıcı dostu politikaları ve inanılmaz seviyede geniş kütüphanesiyle deneyen herkesin beğenisini kazandı. Kaldığın yerden izlemeye devam etme ve intro atlama gibi dönemi için devrimsel niteliğe sahip olan platfom 2020'de 200 milyondan fazla aboneye sahipti.

Üstelik şifre paylaşma özelliği sayesinde kullanıcı sayısı abone sayısından çok daha fazlaydı. Elbette ki bu durum kullanıcı alışkanlıklarının da değişmesine neden oldu. Giderek daha fazla kullanıcı bahis reklamlarıyla dolu korsan dizi ve film izleme sitelerinden uzaklaşıp televizyonlarında hazır kurulu gelen Netflix'i tercih etmeye başladı.

2020 itibariyle korsan içerik platformlarının trafiği o yılların en düşük seviyesi olan 130 milyar ziyaretçiye düştü. Herkes bu sitelerin kısa zaman içerisinde fişinin çekilmesini bekliyordu ve Netflix tarihinin en iyi yıllarını yaşıyordu. Üstelik pandemi de şirkete yaramış ve abone sayısını artırmıştı.

Rekabet Sonun Başlangıcı Oldu

Netflix, tek platform olarak hüküm sürdüğü 2010'lu yıllar boyunca inanılmaz büyük bir başarı kazandı. Ancak bu durum çok uzun süre böyle devam etmedi. Elbette ki Prime Video gibi ya da ülkemizden BluTV gibi irili ufaklı rakipler oldu. Ancak neredeyse 2020'ye kadar rekabet pek de sıkı değildi.

Bu durum çoğu içeriğin tek bir yerde kalmasını sağladı ve rekabetin olmadığı diğer sektörlerin aksine kullanıcılara yaradı. Ancak her şey 12 Kasım 2019'da Disney+'ın da oyuna girmesi ile değişti. Aslında Disney+, tek başına bir şey değiştirmedi. Sadece Netflix'in rekabet daha da kızıştı.

Ancak onun da ardından Hulu, HBO Max, Apple TV+, Paramount+ ve Peacock gibi pek çok platform pastadan pay almak için oyuna girdi. Ülkemizde de Exxen ve GAİN gibi platformlar yarışa dahil oldu. Özellikle 2020-2025 arasında aylık abonelik ile hizmet veren servislerin sayısı sayamayacağımız kadar arttı.

İçerik ve Fiyat Politikaları Kullanıcıları Kızdırdı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi insanlar kullanıcı dostu olduğu için Netflix gibi platformları benimsedi. Bu nedenle kısa süre içerisinde pek çok kişi Netflix alternatiflerine de şans verdi. Her platformun farklı içeriklerden oluşan bir kütüphaneye sahip olması ve özel içerikler yayınlaması da bu durumu hızlandırdı.

Ancak insanlar kısa süre içerisinde iki şey fark etti. Bunlardan ilki herkesin birden fazla platforma para ödemeye başlaması oldu. Kimse sadece Netflix'e üye değildi. Buna ek olarak aynı anda Disney+, Prime Video ve Exxen gibi platforma da abone olan pek çok insan vardı. ikinci şey ise buna rağmen bir işe yaramıyor olması oldu.

Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, Exxen ve Tabii'ye her ay para ödüyor olabilirdiniz. Ancak bu durum hala Tulsa King gibi izlemek istediğiniz bir diziye ulaşmak için Turkcell TV+ aboneliği de satın almanız gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Yani insanlar kaç servise üye olursa olsun yenisi çıkıyor ve kimse istediği her içeriği bulamıyordu.

Üstelik durum zaten kötüyken ve abonelik giderleri servis sayısı nedeniyle katlanarak artarken zamlar da peş peşe geldi. Rekabet kullanıcıya yaramadı ve servisler artan giderleri karşılamak için kullanıcı fiyatlarını artırdı. Örneğin 2016'da 26.99 TL olan Netflix'in en ucuz paketi 2025'te 189.99 TL. 2022'de 34,99 TL Disney+ ücreti 2025'te 349,90 TL oldu.

Şifre Paylaşımı Sınırlaması Durumu Kötüleştirdi

Şifre paylaşımı sınırlaması ise kuşkusuz bardağı taşıran son birkaç damladan biri oldu. Kullanıcılar uzun süre içerik platformlarını paylaşarak kullandı. Şirketler de bu durumun farkındaydı ve karışmak bir kenara desteklediklerini bile söyleyebiliriz. Hatta 2017'de Netflix resmi X hesabından “Aşk, şifre paylaşmaktır” paylaşımı yapmış ve kullanıcıların beğenisini toplamıştı.

Ancak Temmuz 2023 itibariyle bu durum da değişti. Netflix aynı evde yaşamayan kullanıcıların hesaplarını birbiri ile paylaşmasını engelledi ve bunu yapan kişilerin ekstra para ödemesi gerektiğini açıkladı. Elbette ki diğer şirketler de Netflix'in ayak izlerini takip etti ve kısa süre içerisinde şifre paylaşarak masraf azaltmak da bir seçenek olmaktan çıktı.

Özel İçerikler Vergi İndirimleri İçin Yayından Kaldırıldı

Dijital içerik platformlarının bir diğer "şeytani" hamlesi de vergi indirimi ve giderler için içeriklerini yayından kaldırmak oldu. Günümüzde bir dizi ya da film çektiğinizde oyunculara sadece sabit bir ücret ödemiyorsunuz. Buna ek olarak bu işten kazandığınız diğer gelirlerden de telif hakkı ödemesi yapıyorsunuz.

Bu ücretleri ödemek istemeyen ve vergi indirimlerinden faydalanmak isteyen dijital yayın platformları ise çözümü içeriklerini yayından kaldırmakta buldu. Örneğin HBO'nun kendi dizisi Westworld'ü bugün HBO Max'te ya da rakip platformlarda yasal olarak izlemeniz imkansız.

Çünkü şirket yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı bu ve bunun gibi pek çok içeriği yayından kaldırdı. Üstelik HBO bunu yapan tek şirket de değil. Daha pek çok platform belki de kullanıcılarının bir dönem abone olma nedeni olan içerikleri yayından kaldırdı ve varlığını unuttu.

Korsan Dizi ve Film İzleme Siteleri Boşluğu Doldurdu

Yazımızın başında da dediğimiz gibi uygun fiyat, geniş içerik kütüphanesi ve kullanıcı dostu arayüz gibi nedenler kullanıcıları dijital içerik platformlarına çekti. Ancak son beş yıllık dönemde bu durum değişti. Öte yandan korsan dizi ve film izleme siteleri ise gelişti.

Modern korsan siteleri artık profesyonel arayüzlere sahip, Netflix benzeri arayüzler sunuyor. İçerikler asla kaldırılmıyor, reklamsız seçenekler var ve coğrafi kısıtlamalar bulunmuyor. Eski torrent sitelerinin karmaşasından çok uzak olan bu platformlar, kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Tam da bu nedenle söz konusu siteler 2024 yılında 216 milyar ziyaretçi topladı. Bu günümüzde korsan dizi ve film izleme sitelerinin hiç olmadığı kadar popüler olduğu anlamına geliyor. Üstelik araştırmalara göre insanlar Netflix ve Disney+ gibi servislere aboneyken bile "kaçak" izlemeyi tercih ediyor.

Eğlence sektörü bu eğilimin maliyetini şimdiden hissetmeye başladı. 2024’te yalnızca ABD’de korsanlık yüzünden yıllık 29 ila 71 milyar dolar arası kayıp yaşandığı tahmin ediliyor. Küresel ölçekte 2027’ye kadar toplam kaybın 113 milyar doları bulabileceği öngörülüyor. Elbette ki bu kayıplar hisse fiyatlarına da yansıyor.

Dijital içerik platformlarının bu sorunu nasıl çözeceği ve kullanıcı memnuniyetini nasıl sağlayacağı ise şu an için belirsiz. Ancak yakın zamanda bir şey yapılmazsa daha çok kullanıcı korsan içeriklere yönelecek gibi duruyor.