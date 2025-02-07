Kral Kaybederse dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz'ün yeni dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde izleyiciler ile buluşmaya hazırlanan diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay yapıyor. Senaristler arasında ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk bulunuyor. Peki, Kral Kaybederse hangi gün yayınlanacak? İşte yeni diziye dair merak edilen detaylar!

Kral Kaybederse Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri

İlk fragmanı yayınlandığı günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü 11 Şubat 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dizinin ikinci bölümü 18 Şubat, üçüncü bölümü ise 25 Şubat tarihinde yayınlanacak. Kral Kaybederse'nin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Kral Kaybederse 1. bölüm tarihi: 11 Şubat 2025

11 Şubat 2025 Kral Kaybederse 2. bölüm tarihi: 18 Şubat 2025

18 Şubat 2025 Kral Kaybederse 3. bölüm tarihi: 25 Şubat 2025

25 Şubat 2025 Kral Kaybederse 4. bölüm tarihi: 4 Mart 2025

4 Mart 2025 Kral Kaybederse 5. bölüm tarihi: 11 Mart 2025

11 Mart 2025 Kral Kaybederse 6. bölüm tarihi: 18 Mart 2025

18 Mart 2025 Kral Kaybederse 7. bölüm tarihi: 25 Mart 2025

25 Mart 2025 Kral Kaybederse 8. bölüm tarihi: 1 Nisan 2025

1 Nisan 2025 Kral Kaybederse 9. bölüm tarihi: 8 Nisan 2025

8 Nisan 2025 Kral Kaybederse 10. bölüm tarihi: 15 Nisan 2025

15 Nisan 2025 Kral Kaybederse 11. bölüm tarihi: 22 Nisan 2025

22 Nisan 2025 Kral Kaybederse 12. bölüm tarihi: 29 Nisan 2025

29 Nisan 2025 Kral Kaybederse 13. bölüm tarihi: 6 Mayıs 2025

6 Mayıs 2025 Kral Kaybederse 14. bölüm tarihi: 13 Mayıs 2025

13 Mayıs 2025 Kral Kaybederse 15. bölüm tarihi: 20 Mayıs 2025

Kral Kaybederse Dizisi Hangi Gün Yayınlanacak?

Yapımını OGM PICTURES’ın üstlendiği Kral Kaybederse dizisi salı günleri yayınlanacak.

Kral Kaybederse Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kral Kaybederse dizisi Star TV'de yayınlanacak. Dizinin bölümleri YouTube veya PuhuTV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar ister akıllı televizyon üzerinden izlenebilecek.

Kral Kaybederse Dizisi Yeni Fragman

Kral Kaybederse Dizisi Oyuncuları