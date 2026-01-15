Çift Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Şaşırttı

Lava, çift ekrana sahip yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Blaze Duo 3 isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak. Android telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran, 6 GB RAM seçeneği ve hızlı şarj teknolojisine de sahip olacak.

Lava Blaze Duo 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 7060

MediaTek Dimensity 7060 RAM: 6 GB LPDDR5

6 GB LPDDR5 Depolama: 128 GB UFS 3.1

128 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı kamera

50 MP ana kamera + yardımcı kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Kalınlık: 7,55 mm

7,55 mm Ağırlık: 181 gram

E-ticaret platformu Amazon'da yer alan bilgillere Lava Blaze Duo 3'ün ekranı 6,6 inç ekran büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu Android telefon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 1000 nit parlaklık sunacak. 5G ve Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekleyecek akıllı telefon, 7,55 mm kalınlığında ve 181 gram ağırlığında olacak.

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 7060 işlemcisi bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Lava Play Max'te sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 6 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama alanı yer alacak. Blaze Duo 3, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telfeon ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Lava Blaze Duo 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda Lava Blaze Duo 3'ün 20 bin rupiden (9.568 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonun ocak ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber tüm teknik özellikler ve fiyat etiketi belli olacak.