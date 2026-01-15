Çift Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Şaşırttı
Lava Blaze Duo 3'ün özellikleri ortaya çıktı. Peki, çift ekrana sahip Android telefonda hangi donanım yer alacak? İşte merak edile ndetaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lava Blaze Duo 3 gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 7060 işlemcisinden alacak.
- Akıllı telfeon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 1000 nit parlaklık sunacak.
- Blaze Duo 3'ün 20 bin rupiden (9.568 TL) daha düşük bir fiyata sahip olması bekleniyor.
Lava, çift ekrana sahip yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Blaze Duo 3 isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak. Android telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran, 6 GB RAM seçeneği ve hızlı şarj teknolojisine de sahip olacak.
Lava Blaze Duo 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD+
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Parlaklığı: 1000 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7060
- RAM: 6 GB LPDDR5
- Depolama: 128 GB UFS 3.1
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası
- İşletim Sistemi: Android 15
- Kalınlık: 7,55 mm
- Ağırlık: 181 gram
E-ticaret platformu Amazon'da yer alan bilgillere Lava Blaze Duo 3'ün ekranı 6,6 inç ekran büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu Android telefon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 1000 nit parlaklık sunacak. 5G ve Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekleyecek akıllı telefon, 7,55 mm kalınlığında ve 181 gram ağırlığında olacak.
Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 7060 işlemcisi bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Lava Play Max'te sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.
Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 6 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama alanı yer alacak. Blaze Duo 3, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telfeon ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.
Lava Blaze Duo 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Geçtiğimiz haftalarda Lava Blaze Duo 3'ün 20 bin rupiden (9.568 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonun ocak ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber tüm teknik özellikler ve fiyat etiketi belli olacak.